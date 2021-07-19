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19 июля 2021, 16:47

В Кремле заявили, что кураторство округов вице-преьерами не исключает институт полпредов Президента РФ

Кремль

По словам Дмитрия Пескова, закрепление вице-премьеров за отдельными федеральными округами не заменит работу полномочных представителей Президента РФ в этих округах. Фото: Владимир Мартьянов.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Правительства закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Он также отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин заранее оповестил об этом Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, закрепление вице-премьеров за отдельными федеральными округами не заменит работу полномочных представителей Президента РФ в этих округах.

"Это разделение функций. У Правительства речь идёт только об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

На сайте кабмина также отмечается, что заместители председателя Правительства будут курировать разработку и реализацию инвестпроектов, национальных проектов и госпрограмм на закреплённой территории, а также вопросы госрегулирования в сфере предоставления субъектам РФ финансовой помощи. При этом полномочия вице-премьеров будут реализовываться во взаимодействии с Госсоветом и Советом при Президенте по стратегическому планированию и нацпроектам.

Напомним, документ о закреплении за вице-премьерами кураторства над федеральными округами подписал 19 июля Михаил Мишустин. За Уральский федеральный округ будет отвечать Юрий Борисов.

Областная газета Свердловской области

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