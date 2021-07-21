На выборы в Госдуму РФ выдвинуты почти 6 тысяч кандидатов

Всего в нижнюю палату парламента выдвинули 5 806 кандидатов. Фото: сайт Госдумы РФ.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на выборы в Госдуму ЦИК заверил списки 15 политических партий. Всего в нижнюю палату парламента выдвинули 5 806 кандидатов.

"На выборах депутатов Госдумы заверены списки кандидатов 15 избирательных объединений. Выдвинуты всего 5806 кандидатов, из них по федеральному округу — 4183 кандидата, по одномандатным округам — 1623, в том числе самовыдвиженцев 174 человека", — сообщила председатель ЦИК РФ.

Всего в 85 регионах России запланированы 4407 избирательных кампаний разных уровней. В 60 регионах пройдут выборы депутатов Заксобраний, ещё в девяти изберут губернаторов. Как сообщает "Парламентская газета", в рамках выборов в органы местного самоуправления пройдут 4318 кампаний в 84 субъектах РФ и 19 местных референдумов.

По избирательным кампаниям всех уровней на сегодняшний день выдвинуты 45 696 кандидатов.

Напомним, Центризбирком завершил сбор документов на выборы в нижнюю палату парламента 14 июля.

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