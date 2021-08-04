Россияне выберут депутатов Госдумы на 348 зарубежных участках

Выборы пройдут 19 сентября. Фото: Галина Соловьёва

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова рассказала о планах на предстоящие выборы. За границей для россиян откроют 348 участков для голосования.

Они будут открыты во многих странах, в том числе и на Украине.

"У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких", - цитирует её "РИА Новости".

Она пояснили, что участков не будет в Йемене, так как там сейчас идёт война, в Ливии и Грузии. Россиянам, проживающим в последней стране, придётся выехать в соседние страны, чтобы принять участие в выборах.

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