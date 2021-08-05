Президент России пригласил главу Минтранса «прямо сейчас» приехать в Кремль

Владимир Путин решил незамедлительно обсудить с Виталием Савельевым законопроект. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил руководителя Министерства транспорта РФ Виталия Савельева «прямо сейчас» приехать в Кремль. Глава государства сообщил, что намерен обсудить с ним законопроект о переводе путевых листов при перевозке пассажиров и грузов в электронную форму.

Приглашение в Кремль Президент озвучил в ходе совещания с членами Правительства РФ. Докладывая о законотворческой инициативе, министр попросил Владимира Путина поддержать этот проект. Виталий Савельев отметил, что вкупе с запланированной цифровизацией порядка 3 миллиардов транспортных накладных новый закон позволит перевести в электронный вид 90% перевозочных документов.

Выслушав главу ведомства, Владимир Путин предложил ему немедля встретиться с ним сразу по окончании совещания с членами Правительства. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», - приводит слова главы государства ТАСС.

В ходе совещания Владимир Путин также заслушал информацию о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией и подготовке к сезонному подъёму заболеваемости гриппом. Об этом доложил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в свою очередь представил Президенту данные о развитии служб гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал о мерах по совершенствованию системы капремонта многоквартирных домов, а доклад руководителя Минцифры Максута Шадаева касался обеспечения высокоскоростным Интернетом федеральных трасс и населённых пунктов.