Двум свердловским предпринимателям отказали в праве баллотироваться в Госдуму

Заседание ЦИК по утверждению партийного списка кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Партии Роста. Фото: Пресс-служба ЦИК

Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов от Партии Роста для участия в назначенных на 19 сентября выборах Государственной думы РФ. Из 290 заявленных партией претендентов на депутатские мандаты отказано в регистрации только троим, причём двое из них – свердловчане.

Все трое отстранены от участия в выборах по статьям избирательного законодательства, призванным уберечь выборные органы власти от проникновения в них криминальных элементов. А поскольку возглавляемая Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Партия Роста считается общественно-политической организацией бизнесменов, неудивительно, что инкриминируемые некоторым из них противоправные действия связаны в основном со статьями УК РФ экономического характера. Так, руководителю Свердловского отделения партии Алексею Кабанову вменяется сокрытие факта судимости за незаконное получение кредита, а екатеринбуржцу Сергею Капчуку и иркутскому предпринимателю Евгению Евтушенко – совершение тяжких преступлений по статье «мошенничество в крупных размерах», после погашения судимостей по которым ещё не прошло десяти лет.

Речь о каком-либо предвзятом отношении ЦИК к кандидатам именно от этой общественно-политической организации в данном случае не идёт. Ведь, как отмечается на официальном сайте самой Партии Роста, всего в её федеральный партийный список кандидатов в депутаты Госдумы изначально были включены аж 15 ранее судимых граждан. Однако 12 из них Центризбирком тем не менее признал имеющими право баллотироваться в парламент страны, поскольку их судимости давно сняты или погашены. С исключением двоих своих кандидатов из предложенного списка претендентов на депутатские мандаты руководство партии согласилось, а оспорить в Верховном суде РФ оно намерено только решение по екатеринбургскому бизнесмену Сергею Капчуку.

Напомним, что директор приватизированного в 1998 году Салдинского металлургического завода Сергей Капчук в 2001 году был отстранён от должности по судебному иску, а в 2003 году выехал в Великобританию, где проживал 15 лет. В 2018 году он вернулся в Россию в рамках переданного Борисом Титовым Президенту РФ «лондонского списка» российских бизнесменов, оказавшихся в вынужденной эмиграции в результате «споров хозяйствующих субъектов». Хотя сам Капчук утверждает, что уголовное дело против него было сфабриковано, в 2019 году суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, но тут же освободил от наказания по амнистии. В партии считают, что тем самым вменяемое предпринимателю преступление было переквалифицировано с тяжкого на среднее. А на него не распространяется положение о десятилетнем запрете фигуранту дела баллотироваться в выборные органы, которое содержится в статье 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

КСТАТИ Как сообщила председатель ЦИК России Элла Панфилова, из 30 всероссийских политических партий, имеющих право участвовать в выборах, в избирательную гонку уже включились 26. По состоянию на 4 августа зарегистрированы 11 партийных списков, включающих 3011 кандидатов в Госдуму РФ, а ещё 1491 кандидат зарегистрирован по одномандатным округам.

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