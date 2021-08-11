Темы дня

Политика / Политика в России
11 августа 2021, 17:10

Центризбирком РФ утвердил форму бюллетеней на выборы в Госдуму

Голосование

Бюллетени будут печататься на русском языке, а также на государственных языках республик и языках проживающих в них народов. Фото: Владимир Мартьянов.

В ходе 39-го заседания Центральной избирательной комиссии РФ была утверждена форма бюллетеней, которые будут использоваться на выборах в Госдуму. Бюллетени будут печататься на русском языке, а также на государственных языках республик и языках проживающих в них народов.

"ЦИК РФ постановляет утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва", - сообщает инфрмагентство ТАСС, журналисты которого ознакомились с постановлением избирательной комиссии.

Бюллетени для голосования по партийному списку будут печатать на белой бумаге с защитной сеткой светло-синего цвета на лицевой стороне. Ширина бюллетеня фиксирована - 21 см, а длина будет зависеть от количества партий, зарегистрированных на выборы.

В бюллетенях будут изображены эмблемы политических партий, а их названия будут приводиться согласно жеребьёвке. Марка для защиты бюллетеня от подделки располагается в правом верхнем углу. Возле каждого имени кандидата будет указано, имел ли он судимость и является или являлся ли иностранным агентом.

Отличия бюллетеня для голосования по одномандатному округу отличается от бюллетеня для голосования по федеральному округу защитной сеткой зелёного цвета и расположением имён кандидатов в алфавитном порядке.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.08.2021, 17:44 / Общество
Павел Креков объяснил рост смертности от COVID-19 в Свердловской области
11.08.2021, 17:39 / Общество
В Екатеринбурге более 80% педагогов сделали прививку от COVID-19
11.08.2021, 17:10 / Политика
Центризбирком РФ утвердил форму бюллетеней на выборы в Госдуму
11.08.2021, 17:01 / Общество
Площадь разлива нефти в Чёрном море увеличилась в 400 раз
11.08.2021, 16:51 / Общество
Привитым в других регионах свердловчанам рассказали, как поставить второй компонент от COVID-19