Центризбирком РФ утвердил форму бюллетеней на выборы в Госдуму

Бюллетени будут печататься на русском языке, а также на государственных языках республик и языках проживающих в них народов. Фото: Владимир Мартьянов.

В ходе 39-го заседания Центральной избирательной комиссии РФ была утверждена форма бюллетеней, которые будут использоваться на выборах в Госдуму. Бюллетени будут печататься на русском языке, а также на государственных языках республик и языках проживающих в них народов.

"ЦИК РФ постановляет утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва", - сообщает инфрмагентство ТАСС, журналисты которого ознакомились с постановлением избирательной комиссии.

Бюллетени для голосования по партийному списку будут печатать на белой бумаге с защитной сеткой светло-синего цвета на лицевой стороне. Ширина бюллетеня фиксирована - 21 см, а длина будет зависеть от количества партий, зарегистрированных на выборы.

В бюллетенях будут изображены эмблемы политических партий, а их названия будут приводиться согласно жеребьёвке. Марка для защиты бюллетеня от подделки располагается в правом верхнем углу. Возле каждого имени кандидата будет указано, имел ли он судимость и является или являлся ли иностранным агентом.

Отличия бюллетеня для голосования по одномандатному округу отличается от бюллетеня для голосования по федеральному округу защитной сеткой зелёного цвета и расположением имён кандидатов в алфавитном порядке.