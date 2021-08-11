До выборов в свердловское Заксобрание допущены восемь партий

16 августа состоится жеребьёвка политических партий, по результатам которой будет определено их положение в избирательном бюллетене. Фото: Галина Соловьёва

В ходе вчерашнего заседания Избирательной комиссии Свердловской области определился окончательный перечень партий, которые примут участие в выборах в Законодательное собрание региона. В повестку вошло 13 вопросов. Среди прочего, Облизбирком принял решение отказать в регистрации списков кандидатов трёх политических объединений, планировавших принять участие в выборах, – «Родина», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Они не успели вовремя представить документы и не были допущены до выборов.

Также на вчерашнем заседании Облизбирком зарегистрировал списки четырёх политических объединений по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области – «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (76 человек, один кандидат исключён из списка на основании решения избирательного объединения), «Новые Люди» (68 человек, один кандидат был исключён ранее), «Зелёная Альтернатива» (73 человека) и «Партия Роста» (71 человек, два кандидата исключены из списка по причине сокрытия судимостей). Представителям зарегистрированных партий выданы удостоверения кандидатов: сведения о них включены в бюллетени.

Напомним, всего о своём желании участвовать в выборах по единому избирательному округу заявляли 11 партий (в их списках в общей сложности – 817 кандидатов). Срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах в Законодательное собрание региона истёк 4 августа. Три партии документы вовремя не предоставили, поэтому в регистрации им было отказано. Остальные восемь успели вовремя. У Облизбиркома было 10 дней на рассмотрение полученных документов.

Таким образом, в ходе голосования 17, 18 и 19 сентября свердловчанам предстоит выбирать из восьми политических объединений. Это «Единая Россия» (в списке – 78 человек), «Зелёная Альтернатива», «Новые Люди», КПРФ (76), «Яблоко» (69), «Партия Роста», ЛДПР (76) и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Этот перечень — окончательный. Однако проверка предоставленных документов ещё продолжается – отказы по отдельным кандидатам возможны, если в ходе неё будут выявлены сведения, которые лишают их права участвовать в выборах.

Отметим, что на выборах депутатов Госдумы РФ по семи одномандатным избирательным округам Свердловской области выдвинулся 61 кандидат, 58 – от 11 политических партий и трое – в порядке самовыдвижения. Документы для регистрации подали 58 представителей политических партий. Самовыдвиженцы документы на регистрацию в окружные комиссии не сдали. По данным на 11 августа, зарегистрированы 57 кандидатов от 11 политических партий.

В ТЕМУ В целом по России на выборах в депутаты Государственной думы по состоянию на 11 августа зарегистрированы 13 федеральных партийных списков, включающих 3 516 кандидатов, и 1 995 человек по одномандатным округам. В депутаты законодательных органов государственной власти субъектов РФ в 39 регионах зарегистрированы 21 784 кандидата: 21 462 – от 24 политических партий и 322 – самовыдвиженца. По единым избирательным округам зарегистрированы – 11 185 кандидатов. Отказано в регистрации – 280 кандидатам. По одномандатным округам зарегистрированы – 3 503 кандидата, отказано в регистрации – 204. – Подходит к концу второй этап избирательной кампании – 15 августа завершается регистрация кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Уже сейчас мы видим высокий уровень регистрации, рекордно низкий процент отказов, – отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.