ЦИК РФ определил порядок партий в бюллетенях для выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России определила порядок мест партий в бюллетенях для выборов в Госдуму. Всего в бюллетенях будут представлены 14 политических партий.
Порядок позиций определяли с помощью лототрона, куда загружали непрозрачные шарики с номерами. Их вытягивали представители партий. По итогу конкурса места партий на бюллетени расположились следующим образом:
- КПРФ;
- "Зелёные";
- ЛДПР;
- "Новые люди";
- "Единая Россия";
- Справедливая Россия - За правду;
- Яблоко;
- Партия роста;
- Партия свободы и справедливости;
- Коммунисты России;
- Гражданская платформа;
- Зелёная альтернатива;
- Партия "Родина";
- Партия пенсионеров.
"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания.
После жеребьёвки представители политических партий расписались в протоколе, подтверждая результат конкурса, а затем - на баннере с символикой выборов.
Напомним, ранее "Областная газета" сообщала об утверждении формы бюллетеня на выборы в Госдуму, а также о том, в каком порядке расположатся партии в бюллетене на выборах в Заксобрание Свердловской области.