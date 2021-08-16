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16 августа 2021, 16:25

ЦИК РФ определил порядок партий в бюллетенях для выборов в Госдуму

Госдума РФ

Центральная избирательная комиссия России определила порядок мест партий в бюллетенях для выборов в Госдуму. Фото: сайт Госдумы.

Центральная избирательная комиссия России определила порядок мест партий в бюллетенях для выборов в Госдуму. Всего в бюллетенях будут представлены 14 политических партий.

Порядок позиций определяли с помощью лототрона, куда загружали непрозрачные шарики с номерами. Их вытягивали представители партий. По итогу конкурса места партий на бюллетени расположились следующим образом:

  1. КПРФ;
  2. "Зелёные";
  3. ЛДПР;
  4. "Новые люди";
  5. "Единая Россия";
  6. Справедливая Россия - За правду;
  7. Яблоко;
  8. Партия роста;
  9. Партия свободы и справедливости;
  10. Коммунисты России;
  11. Гражданская платформа;
  12. Зелёная альтернатива;
  13. Партия "Родина";
  14. Партия пенсионеров.

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания.

После жеребьёвки представители политических партий расписались в протоколе, подтверждая результат конкурса, а затем - на баннере с символикой выборов.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала об утверждении формы бюллетеня на выборы в Госдуму, а также о том, в каком порядке расположатся партии в бюллетене на выборах в Заксобрание Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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