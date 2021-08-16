ЦИК РФ определил порядок партий в бюллетенях для выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России определила порядок мест партий в бюллетенях для выборов в Госдуму. Фото: сайт Госдумы.

Центральная избирательная комиссия России определила порядок мест партий в бюллетенях для выборов в Госдуму. Всего в бюллетенях будут представлены 14 политических партий.

Порядок позиций определяли с помощью лототрона, куда загружали непрозрачные шарики с номерами. Их вытягивали представители партий. По итогу конкурса места партий на бюллетени расположились следующим образом:

КПРФ; "Зелёные"; ЛДПР; "Новые люди"; "Единая Россия"; Справедливая Россия - За правду; Яблоко; Партия роста; Партия свободы и справедливости; Коммунисты России; Гражданская платформа; Зелёная альтернатива; Партия "Родина"; Партия пенсионеров.

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания.

После жеребьёвки представители политических партий расписались в протоколе, подтверждая результат конкурса, а затем - на баннере с символикой выборов.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала об утверждении формы бюллетеня на выборы в Госдуму, а также о том, в каком порядке расположатся партии в бюллетене на выборах в Заксобрание Свердловской области.