Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нацплана по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы. Также глава государства поручил кабмину и генпрокуратуре подготовить предложения по привлечению к ответственности врио губернаторов за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
Национальный план разделён на 16 разделов, которые включают в себя более 50 пунктов с указанием задач и рекомендаций профильным органам власти, а также сроки исполнения поручений.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, первые два раздела указа посвящены совершенствованию системы антикоррупционных ограничений и усилению мер по предотвращению конфликтов интересов. В остальных 14 разделах идёт речь о противодействии коррупции в сфере госзакупок и частном секторе экономики, привлечение граждан к борьбе с коррупционными преступлениями, развитии международного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции и вопросах административного и уголовного наказания.
Кроме того, указом Президент поручил Правительству РФ совместно с Генпрокуратурой разработать предложения по привлечению врио глав регионов к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.
"Правительству РФ подготовить с участием Генеральной прокуратуры РФ и до 1 августа 2022 года представить предложения по порядку привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов временно исполняющего обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ", - сказано в указе.
Руководители федеральных органов власти должны будут обеспечить реализацию указанных в документе мероприятий и до 1 октября 2021 года внести соответствующие изменения в ведомственные планы.
Отметим, что только за последние полтора месяца в Свердловской области были вынесены приговоры по трём крупным коррупционным делам.
9 июля бывшему директору ОЭЗ "Титановая долина" Артемию Кызласову и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову суммарно назначили 19 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере.
28 июля к шести годам колонии строгого режима приговорили бывшего сотрудника свердловского Ростехнадзора Дениса Семашко, которого признали виновным в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей.
В начале августа Ленинский районный суд Екатеринбурга признал экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова виновными в совершении коррупционных преступлений. В сумме они получили 17,5 лет колонии строгого режима.