Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции до 2024 года

Национальный план разделён на 16 разделов, которые включают в себя более 50 пунктов с указанием задач и рекомендаций профильным органам власти. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нацплана по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы. Также глава государства поручил кабмину и генпрокуратуре подготовить предложения по привлечению к ответственности врио губернаторов за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Национальный план разделён на 16 разделов, которые включают в себя более 50 пунктов с указанием задач и рекомендаций профильным органам власти, а также сроки исполнения поручений.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, первые два раздела указа посвящены совершенствованию системы антикоррупционных ограничений и усилению мер по предотвращению конфликтов интересов. В остальных 14 разделах идёт речь о противодействии коррупции в сфере госзакупок и частном секторе экономики, привлечение граждан к борьбе с коррупционными преступлениями, развитии международного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции и вопросах административного и уголовного наказания.

Кроме того, указом Президент поручил Правительству РФ совместно с Генпрокуратурой разработать предложения по привлечению врио глав регионов к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

"Правительству РФ подготовить с участием Генеральной прокуратуры РФ и до 1 августа 2022 года представить предложения по порядку привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов временно исполняющего обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ", - сказано в указе.

Руководители федеральных органов власти должны будут обеспечить реализацию указанных в документе мероприятий и до 1 октября 2021 года внести соответствующие изменения в ведомственные планы.