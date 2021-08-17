За месяц до выборов

О том, как проходит подготовка к предстоящим выборам, рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Фото: Галина Соловьёва

До выборов в Государственную думу РФ и органы законодательной власти субъектов РФ остался ровно месяц. Уже 17, 18 и 19 сентября гражданам России и Свердловской области в том числе, предстоит решить, кто будет представлять их интересы в нижней палате российского парламента и на региональном уровне.

О том, как проходит подготовка к предстоящим выборам, рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Он отметил, что пока всё идёт в штатном режиме. Так, уже на этой неделе заканчивается этап регистрации кандидатов: итоговый список уже практически сформирован.

Председатель облизбиркома отметил низкий процент отказа кандидатам в регистрации. В качестве наиболее частых причин называется отсутствие нужного количества подписей у самовыдвиженцев или их сомнительное происхождение. Так по одному из округов выявлены подписанты, которые умерли еще в 2020 году. Также зафиксированы отказы кандидатам, скрывшим свою судимость - только на выборах в думы 35 муниципальных образований региона таких случаев выявлено 18. Кроме того, иногда кандидаты снимаются с выборов по собственному желанию.

— Буквально вчера один из кандидатов в депутаты Госдумы отказался от участия в предвыборной гонке гонке (Дмитрий Ионин, "Справедливая Россия-– Патриоты – За правду». - прим. ред.). Ещё по одному из кандидатов принято решение свердловского облсуда об отмене регистрации, но он обжаловал это решение в вышестоящей инстанции (Сергей Капчук, "Партия Роста", - прим.ред.), - отметил Владимир Русинов.

Глава облизбиркома также напомнил, что на выборах в Законодательное собрание региона по единому округу пять партий были освобождены от сбора подписей, остальным эту процедуру пришлось проходить. Три избирательных объединения с задачей справились и были зарегистрированы ("Зелёная альтернатива" , "Новые люди" и "Партия роста"). Остальные партии необходимые документы не предоставили.

Упор на безопасность

Владимир Русинов также напомнил, что нынешняя кампания проходит к условиях пандемии — избирательная система к этому вызову готова. Комиссии будут обеспечены необходимыми средствами защиты: масками, одноразовыми перчатками и санитайзерами.

- 17,18 и 19 сентября мы постараемся максимально обеспечить голосование избирателей на дому, чтобы избежать возможных контактов, - подчеркнул председатель избиркома.

Вместе с тем продолжается вакцинация членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день привито около 62 процентов. Всего будет задействовано более 25 тысяч членов участковых избирательных комиссий и около 800 членов территориальных избиркомов. Вакцинация добровольная.

- Никакого принуждения нет. Методом убеждения мы пытаемся донести до членов УИК, что это необходимо для безопасности наших избирателей. 100 процентной вакцинации мы добиться не сможем. По каждому избирательному участку ведётся карта - у кого-то медотвод, кто-то уже переболел, а кто-то находится на стадии первой прививки. Я тоже на медотводе, но если в ближайшее время его снимут — буду прививаться, - отметил Владимир Русинов.

Наблюдение и легитимность

В Свердловской области создан Центр общественного наблюдения, сопредседателями которого выступили глава региональной общественной палаты Александр Левин и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Уже известно, что в дни голосования ЦОН будет круглосуточно работать во Дворце Молодёжи. Здесь представители партий, кандидатов и общественники смогут круглосуточно наблюдать за ходом голосования. Журналисты также получат доступ к видеонаблюдению за выборами.

Точное число наблюдателей глава облизбиркома назвать затруднился. Однако известно, что только Общественная палата готовится предоставить для этих целей более 10 тысяч человек— минимум по два-три на каждый избирательный участок. Добавим, что граждане, желающие стать наблюдателем, могут обратится к партиям, кандидатам и в саму Общественную палату.

Отдельное внимание на предстоящих выборах будет уделяться хранению документации и обеспечению её сохранности. Для этих целей на каждом участке предусмотрен сейф. После голосования все бюллетени поместят в специальные непрозрачные пакеты, которые затем запечатают и отправят в специальные железные ящики.

Также на 1,5 тысячи избирательном участке будет вестись видеонаблюдение (всего их в регионе около 2,5 тысяч). На остальных участках будет организована круглосуточная видеофиксация.

- Всё это в совокупности даёт нам право полагать, что никаких вопросов, по поводу сохранности бюллетеней возникнуть не должно. Какие-то претензии, что кто-то хочет что-то вбросить - из разряда фейков и домыслов. Система настроена на открытую честную избирательную кампанию, чтобы результаты не вызвали претензий с точки зрения легитимности, - заверил Владимир Русинов.