Конкурс в Госдуму — девять человек на мандат

Член ЦИК России Людмила Маркина посетила в Екатеринбурге площадку Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе очередного заседания избирательной комиссии подвела итоги выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу, органы законодательной власти субъектов РФ и других уровней.

Глава Центризбиркома напомнила, что в рамках единого дня голосования в сентябре 2021 года будут проведены около 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 регионах России. Всего будет замещено более 30 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

На выборы всех уровней в России выдвинулись более 90 тысяч кандидатов. Почти 80 тысяч из них – это представители 26 политических партий, чуть менее 13 тысяч – самовыдвиженцы. Зарегистрированы порядка 85 тысяч претендентов.

- В пяти процентах случаев кандидатам было отказано в регистрации. Это очень маленький процент, - отметила Элла Памфилова.

На выборы депутатов Государственной думы зарегистрированы 14 списков политических партий, которые включают в общей сложности 3 910 кандидатов. По одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 2 051 кандидата. Также регистрацию прошли 11 самовыдвиженцев.

- Таким образом, в среднем на один мандат претендуют 9 кандидатов. Это очень высокий уровень конкуренции, − подчеркнула Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на выборах в законодательные собрания субъектов Российской Федерации также ожидается острая и конкурентная борьба. На выборы этого уровня выдвинулись 21 786 кандидатов. Из них 21 464 – от 24 политических партий (остальные - самовыдвиженцы). Этап регистрации прошли чуть менее 19 тысяч претендентов.

Добавим, что в Свердловской области также уже завершена регистрация кандидатов на выборы всех уровней. На Среднем Урале в сентябре выберут представителей нижней палаты федерального парламента, депутатов Законодательного собрания и местных дум в 35 муниципальных образованиях региона.

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, на выборы в Государственную думу по 7 одномандатным округам Свердловской области выдвинулся 61 кандидат (58 от политических партий и трое самовыдвиженцев). Регистрацию прошли 58 человек - все от партий. В дальнейшем один из них прекратил участие в выборах по одномандатному округу по собственному желанию.

В Законодательное собрание региона по единому округу списки кандидатов выдвинули 11 избирательных объединений - всего 817 кандидатов. При этом три партии документы для регистрации в установленный срок не представили. Таким образом, зарегистрированы списки кандидатов от 8 партий - всего 586 человек. По одномандатным округам выдвинуты кандидаты от 7 избирательных объединений и пять самовыдвиженцев — всего 136 кандидатов. Из них 5 человек не представили нужные документы для выдвижения. Этап регистрации прошли 119 кандидатов.

На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований выдвинулось 1 712 кандидатов. Из них 547 в порядке самовыдвижения и 1165 от 9 политических партий. После завершения регистрации в избирательных кампаниях местного уровня продолжают участвовать 1595 кандидатов. Всего здесь будут разыграны 569 депутатских мандатов.

Добавим, что в Центризбиркоме России положительно оценивают ход подготовки Свердловской области к Единому дню голосования. Речь об этом 20 августа шла на встрече главы региона с представителем ЦИК РФ Людмилой Маркиной.– Мы делаем всё для того, чтобы ответственно и качественно подготовиться к выборному процессу, обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий, – сказал губернатор.

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