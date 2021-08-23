Михаил Мишустин определил цели работы кураторов федеральных округов

Также он поручил создать в структуре Координационного центра кабмина проектного офиса по мониторингу социально-экономического развития регионов. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил ключевые цели работы вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Также он поручил создать в структуре Координационного центра кабмина проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов.

Кураторам, ответственным за развитие федеральных округов, предстоит добиться повышения доходов населения и численности занятых, увеличить объём инвестиций и выпуска товаров в подконтрольных регионах. Кроме того, вице-премьеры совместно с главами регионов должны будут определить до пяти проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий и обозначить вопросы, решение которых даст наибольший эффект для развития субъектов РФ.

"Каждый куратор на закреплённой территории будет ответственным за её социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства и отвечают ли эти траты запросам людей", - отметил председатель правительства.

Согласно сообщению на сайте кабмина, Минэкономразвития будет необходимо актуализировать методики подготовки региональных документов стратегического планирования и увязать их с федеральными нормативными актами по достижению национальных целей развития.

Помимо этого Михаил Мишустин поручил до 1 октября создать проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов.

Напомним, что ответственным за УрФО назначен вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. За ним закреплены такие госпрограммы как "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие ОПК", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Обеспечение обороноспособности страны", "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

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