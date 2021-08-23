Президент одобрил строительство новых городов в Сибири. Как это отразится на Екатеринбурге?

Владимир Путин отметил, что Сибирь более приспособлена к развитию в ближайшие годы, чем Арктика. Фото: Павел Ворожцов

Последние две недели в России активно обсуждают предложение одного из лидеров списка одной из парламентских партий (имя и название партии мы не можем называть из-за риска нарушить законодательство в предвыборный период. – Прим.ред.) построить в Сибири три-пять новых городов с населением до миллиона человек. Пожалуй, самое яркое предвыборное заявление в воскресенье получило поддержку Президента России Владимира Путина.

Взгляд в будущее

Заявление представителя партии о необходимости построить в Сибири города, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами (а один из них мог бы и вовсе стать столицей страны!), прозвучало в первых числах августа на встрече с научной общественностью Новосибирского отделения РАН. В воскресенье на встрече главы государства с представителями партии автор инициативы добавил, что есть «все возможности» реализовать её «при приемлемых вложениях» до 2030 года.

– Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью, – прокомментировал Владимир Путин. – Как вы знаете, я говорил об этом ещё на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Даны соответствующие поручения Правительству России, над этим также работают профильные структуры наших академических институтов.

Как рассказал «Облгазете» председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, уже несколько лет ведётся разработка концепции проекта комплексного развития Сибирского макрорегиона. Её созданием занимается Российское географическое общество. Руководит группой разработчиков зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, в работе также принимают участие специалисты Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

– На текущий момент эта очень важная для будущего Сибири концепция находится в стадии финальной проработки, – отмечает Валентин Пармон. – Мы ожидаем, что в ближайшее время она станет публичной, и в ней будут отражены многие конкретные детали. В целом, если говорить о развитии Сибирского макрорегиона и об идее развития и даже возникновения здесь новых городов и научных центров, Сибирское отделение РАН, безусловно, заинтересовано в комплексном развитии Сибири, и мы всегда будем поддерживать любые аргументированные проекты в этом направлении.

Впервые за много лет

Как пояснил изданию «Ведомости» Андрей Клепач, ключевым проектом этого плана должно стать расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Также будет создан пост вице-премьера РФ по макрорегиону. Предлагается создать 10 новых особых экономических зон, опорные агломерации и территориально-отраслевые кластеры с высокотехнологичными производствами – одним из них должен стать Красноярск, где будет происходить глубокая переработка сырья.

Что касается новых городов, обсуждение перспектив их появления пока больше напоминает «гадание на кофейной гуще». Последние недели СМИ друг за другом предполагают, что первый такой город будет построен в районе Минусинской долины – где-то у границы Хакасии и Красноярского края. Хотя эта догадка небезосновательна – два года назад на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин высказался о необходимости развития этой площадки.

В свою очередь, экономисты очень осторожно оценивают эту инициативу, несмотря на то, что активно новые города в России не создавали с 70-х годов прошлого столетия (исключение – Магас и Иннополис, основанные в 1994 и 2012 годах соответственно).

– Пока стратегия государства по развитию Сибири чётко не сформулирована, оценивать инициативу по созданию новых городов - научно-промышленных центров в этом регионе сложно, – отмечает доктор экономических наук директор Школы экономики и менеджмента Института экономики и управления УрФУ Ирина Тургель. – Нужно учитывать, что в Сибири уже есть крупные города с численностью населения свыше миллиона человек – Омск, Новосибирск, Красноярск, но даже они постепенно теряют жителей. Ещё сложнее ситуация в городах с меньшей численностью жителей. В регионах Сибири существует широкий спектр серьёзных экологических и социально-экономических проблем. И если мы начнём реализовывать новые масштабные проекты по созданию крупных городов, то, скорее всего, туда будет перемещаться население не из перенаселённых центральных городских агломераций, а из депрессивных населённых пунктов Сибири. Это может привести к ещё большему опустыниванию местности.

Как этот проект, в случае реализации, отразится на Свердловской области, по словам экономиста, пока тоже прогнозировать рано:

– Да, уральские предприятия могут получить новые заказы – это преимущество. Но пока мы ничего не знаем о специализации новых городов, сложно сказать, по каким направлениям мы сможем сотрудничать с этими центрами. Если в этих территориях будут активно развивать сырьевой комплекс, скорее всего, мы будем дополнять друг друга. И, наоборот, между нашими территориями может возникнуть конкуренция, если, например, в Сибири будут создавать научно-образовательный центр или центр машиностроения.

КСТАТИ В последние годы неоднократно звучали предложения о переносе столицы страны в Оренбург, Пермь или Екатеринбург. Однако чаще всего в качестве возможного преемника статуса фигурировал Омск (город, кстати, уже носил статус столицы - в период с июня 1918 по ноябрь 1919 года он был резиденцией Верховного правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–1920), объявившего Омск столицей белой России). Ранее в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин комментировал и идею переноса федерального правительства в Омск. – Это не решит проблему. На самом деле, я считаю, что в Сибирь надо переводить определённые федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги, к сожалению, платят в Москве.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».