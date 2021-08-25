Уральский округ войск Росгвардии возглавил Олег Козлов

Торжественная церемония вручения штандарта состоялась в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой Уральского округа войск Россгвардии, автор: Эльдар Хафизов

В Екатеринбурге заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш вручил личный штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ. Новым руководителем органа исполнительной власти стал Герой России генерал-полковник Олег Козлов.

При торжественном ритуале присутствовали заместитель полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда, руководители и представители региональных органов государственной власти, взаимодействующих силовых структур и правоохранительных органов, общественных организаций и духовенства.

Игорь Ильяш выразил уверенность, что под командованием генерал-полковника все задачи, стоящие перед Уральским округом войск национальной гвардии, будут выполнены успешно и эффективно.

Александр Калиберда в свою очередь отметил, что в этой важной и ответственной должности Олегу Козлову помогут высокие профессиональные качества, боевой опыт, энергия и компетентность Героя России, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск Россгвардии.

Штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ является символом ответственности должностного лица за выполнение поставленных задач.