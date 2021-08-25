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25 августа 2021, 11:29

Уральский округ войск Росгвардии возглавил Олег Козлов

Олег Козлов

Торжественная церемония вручения штандарта состоялась в Екатеринбурге. Фото предоставлено пресс-службой Уральского округа войск Россгвардии, автор: Эльдар Хафизов

В Екатеринбурге заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш вручил личный штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ. Новым руководителем органа исполнительной власти стал Герой России генерал-полковник Олег Козлов.

При торжественном ритуале присутствовали заместитель полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда, руководители и представители региональных органов государственной власти, взаимодействующих силовых структур и правоохранительных органов, общественных организаций и духовенства.

Игорь Ильяш выразил уверенность, что под командованием генерал-полковника все задачи, стоящие перед Уральским округом войск национальной гвардии, будут выполнены успешно и эффективно.

Александр Калиберда в свою очередь отметил, что в этой важной и ответственной должности Олегу Козлову помогут высокие профессиональные качества, боевой опыт, энергия и компетентность Героя России, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск Россгвардии.

Штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ является символом ответственности должностного лица за выполнение поставленных задач.

Досье

Олег Александрович Козлов родился в 1963 году в селе Арзгир Ставропольского края.

После окончания средней школы в 1980 году был призван в ряды Советской Армии. Получил диплом Ташкентского высшего танкового командного училища.

В 1984 году в составе 40-ой армии Туркестанского военного округа воевал в Афганистане. Служил в Туркмении, Венгрии, Белоруссии. В 1994 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского и был назначен командиром одного из подразделений 58-й общевойсковой армии СКВО во Владикавказе.

С 1994 года выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе.

С 1996 года был заместителем командира 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады.

В октябре 1996 года, за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Олегу Козлову присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2009 году окончил военную академию Генштаба ВС РФ.

С 2018 года по 2021 год командовал Южным округом войск национальной гвардии РФ.

Областная газета Свердловской области

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