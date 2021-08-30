Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябре

«Облгазета» рассказывает о самых важных сентябрьских нововведениях в законодательстве. Фото: Алексей Кунилов

«Гаражная амнистия», дистанционное обжалование штрафов, за микстурой – на маркетплейс. «Облгазета» рассказывает о самых важных сентябрьских нововведениях в законодательстве.

Стартует «гаражная амнистия»

С 1 сентября в России вводится упрощённый порядок оформления прав собственности на гаражи и землю под ними. Речь идёт о капитальных постройках, возведённых до 30 декабря 2004 года. При условии, что участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо достался ему на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Чтобы оформить гараж в собственность, достаточно заявления и документа, подтверждающего факт владения гаражом (любое решение органа власти, договор о подключении гаража к инженерным сетям, документы об оплате коммунальных услуг и так далее). К слову, Росреестр выпустил целую методичку по «гаражной амнистии», она есть в интернете в свободном доступе.

Новшество, как отмечают в Госдуме РФ, позволило устранить пробел в законодательстве. Большое количество гаражей в стране, построенных ещё в советское время, юридически не были оформлены, а потому владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению – продать или передать по наследству.

Амнистия продлится до 1 сентября 2026 года. Ожидается, что механизмом за это время воспользуется по меньшей мере два миллиона россиян.

Через «Госуслуги» можно будет оспорить штраф

С 1 сентября автовладельцы смогут удалённо обжаловать штраф за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. Если раньше для этого необходимо было лично приходить в отделение ГИБДД либо отправлять в ведомство заказное письмо, то сейчас жалобу можно подать удалённо – через портал «Госуслуги» (для этого нужен подтверждённый аккаунт) или через специальную форму на сайте суда (если на нём предусмотрена такая возможность).

За лекарствами – дистанционно

С 1 сентября несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Раньше это могли делать только организации, имеющие не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт.

Сделать заказ можно будет через сайт, мобильное приложение или по телефону. Кроме того, выбирать препараты можно будет на торговых онлайн-платформах – маркетплейсах. Даже если медикаменты куплены на сайте партнёра, ответственность за качество и условия их хранения несут аптечные организации.

Увеличенные больничные для родителей

С начала осени увеличивается размер пособий по уходу за болеющим ребёнком до семи лет включительно: теперь оно будет составлять сто процентов от средней заработной платы родителя, независимо от стажа.

Напомним, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и варьируется от 60 до 100 процентов от среднего заработка.

«В общей сложности порядка 1,5 млн родителей пользуются пособиями по временной нетрудоспособности для ухода за детьми в возрасте до 7 лет включительно и не имеют достаточного стажа для того, чтобы получать сто процентов, – прокомментировали новшество в пресс-службе Минтруда России. – Отныне родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту».

Студенты смогут получить одновременно несколько квалификаций

В конце мая были приняты поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они вступают в силу с 1 сентября. Одно из новшеств состоит в том, что федеральные государственные образовательные стандарты будут готовиться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам профессий. Это позволит студентам получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты.

«Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом. Важно, чтобы и у вузов, и у студентов была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», – сообщается в пресс-службе Госдумы РФ.