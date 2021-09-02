Министр иностранных дел РФ заявил о готовности Екатеринбурга к проведению саммита ШОС

В Екатеринбурге уже не раз проводились масштабные международные мероприятия. Фото: Павел Ворожцов

Министр иностранных дел России высоко оценивает уровень подготовки к международным мероприятиям в Екатеринбурге. По его словам, город достоин принять и климатический саммит, и мероприятие стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам главы внешнеполитического ведомства, столица Урала хорошо подходит для проведения крупных международных мероприятий, для чего следует подготовить соответствующие заявки. "Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные мероприятия любых масштабов. Итальянские коллеги превосходно отзывались об организации и о Екатеринбурге. Стоит очередь, чтобы организовать здесь такого рода мероприятия. И климатический саммит, и мероприятия стран ШОС могут пройти в Екатеринбурге. Но для этого надо подготовить заявку", - пояснил министр.

Глава МИД РФ прибыл в столицу Урала накануне. Сегодня он повёл брифинг, на котором ответил на несколько вопросов от журналистов.

Напомним, в этом году партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая прошла с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, впервые стала европейская страна – Италия. Итальянцы высоко оценили уровень организации мероприятия. Именно этот пример привёл дипломат.

Саммит ШОС уже проходил в Екатеринбурге. В 2009 году на встрече в столице Урала главы государств - участников ШОС приняли решение о предоставлении статуса партнёра по диалогу Шри-Ланке и Белоруссии.