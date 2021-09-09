Темы дня

Политика / Политика в России
9 сентября 2021, 10:30

Вице-премьер РФ Юрий Борисов проведёт в Екатеринбурге совещание с губернаторами УрФО

Юрий Борисов

После совещания Юрий Борисов планирует посетить УВЗ в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий регионы Уральского федерального округа, завтра, 10 сентября, прибудет с рабочим визитом в Екатеринбург. Здесь он встретится с полномочным представителем Президента РФ в УрФО и проведёт совещание с уральскими губернаторами.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе полпредства, совещание пройдёт под председательством Юрия Борисова в режиме видеоконференции и будет посвящено вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа. В нём также примут участие представители Минфина и Минэкономразвития России.

После совещания вице-премьер вместе с полпредом планируют отправиться в Нижний Тагил на Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия предприятия.

Как писала «Облгазета», Юрий Борисов уже посещал Нижний Тагил. Так, в прошлом году он принял участие в праздновании Дня танкиста. А в феврале 2018 года состоялся его визит на УВЗ. Тогда он был в статусе заместителя министра обороны РФ. Юрий Борисов осмотрел сборочный цех предприятия и поговорил с руководством завода. По итогам поездки заместитель министра заявил, что оборонное ведомство планирует закупать у Уралвагонзавода около 200 танков различных модификаций в год.

Напомним, что кураторство Юрия Борисова за регионами УрФО было закреплено решением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в июле 2021 года. Вице-премьер отвечает также за 12 направлений, среди которых: «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие ОПК», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Обеспечение обороноспособности страны», «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Юрий Борисов ежегодно приезжает в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Справка:

Юрию Борисову 64 года. Он родился в г. Вышнем Волочке Тверской области, окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и МГУ. Был гендиректором ЗАО "Научно-технический центр «Модуль». Работал в Федеральном агентстве по промышленности

Занимал должности замминистра промышленности и торговли России, первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, замминистра обороны. С 18 мая 2018 года назначен замглавы кабмина. 21 января 2020 года вновь назначен зампредседателя оравительства.

Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова. Женат. Имеет двоих сыновей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 14:15 / Общество
В Свердловской области до октября закрыли движение на участке трассы М-5
09.09.2021, 13:55 / Общество
В России за сутки выявили 18 380 случаев COVID-19
09.09.2021, 13:49 / Экономика
На аукцион про продаже "Рефтинской" птицефабрики никто не заявился
09.09.2021, 13:44 / Общество
За сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 505 человек
09.09.2021, 13:43 / Спорт
Перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола