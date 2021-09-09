Вице-премьер РФ Юрий Борисов проведёт в Екатеринбурге совещание с губернаторами УрФО

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий регионы Уральского федерального округа, завтра, 10 сентября, прибудет с рабочим визитом в Екатеринбург. Здесь он встретится с полномочным представителем Президента РФ в УрФО и проведёт совещание с уральскими губернаторами.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе полпредства, совещание пройдёт под председательством Юрия Борисова в режиме видеоконференции и будет посвящено вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа. В нём также примут участие представители Минфина и Минэкономразвития России.
После совещания вице-премьер вместе с полпредом планируют отправиться в Нижний Тагил на Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия предприятия.
Как писала «Облгазета», Юрий Борисов уже посещал Нижний Тагил. Так, в прошлом году он принял участие в праздновании Дня танкиста. А в феврале 2018 года состоялся его визит на УВЗ. Тогда он был в статусе заместителя министра обороны РФ. Юрий Борисов осмотрел сборочный цех предприятия и поговорил с руководством завода. По итогам поездки заместитель министра заявил, что оборонное ведомство планирует закупать у Уралвагонзавода около 200 танков различных модификаций в год.
Напомним, что кураторство Юрия Борисова за регионами УрФО было закреплено решением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в июле 2021 года. Вице-премьер отвечает также за 12 направлений, среди которых: «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие ОПК», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Обеспечение обороноспособности страны», «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Юрий Борисов ежегодно приезжает в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ.
Справка:
Юрию Борисову 64 года. Он родился в г. Вышнем Волочке Тверской области, окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и МГУ. Был гендиректором ЗАО "Научно-технический центр «Модуль». Работал в Федеральном агентстве по промышленности
Занимал должности замминистра промышленности и торговли России, первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, замминистра обороны. С 18 мая 2018 года назначен замглавы кабмина. 21 января 2020 года вновь назначен зампредседателя оравительства.
Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова. Женат. Имеет двоих сыновей.