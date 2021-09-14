Более 6 миллионов заявок подано в ЦИК на голосование онлайн и по месту нахождения

Голосование онлайн или по месту нахождения удобно тем, кто не может прийти на свой участок физически. Фото: Галина Соловьёва

Центральная избирательная комиссия России завершился приём заявлений о желании голосовать дистанционно или по месту нахождения. Всего в ЦИК поступило около 6 миллионов заявок.

Об этом рассказал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев информационному агентству ТАСС.

"Всего в рамках "Мобильного избирателя" и на участие в дистанционном голосовании подано 6 094 224 заявления", - сказал Николай Булаев.

Он добавил, что окончательные точные данные сообщат после проведения проверки.

По данным ЦИК, на онлайн-голосование, которое пройдёт в семи субъектах РФ, поступило 2 801 042 заявления. Больше всего воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) хотят в Москве - о своём желании сообщили 2 163 070 человека. На втором месте Ростовская область (включая россиян, проживающих в ЛНР и ДНР) - там дистанционно планируют проголосовать 302 729 жителей. В Нижегородской области проголосуют онлайн 127 503 человека, в Ярославской - 86 758 жителей, в Курской - 50 775 россиян, в Мурманской - 49 356 избирателей. В Севастополе ДЭГ воспользуются 20 851 человек.

В рамках "Мобильного избирателя", когда россиянин может проголосовать по месту прибывания, со всех регионов собрано 3 293 182 заявления. В Свердловской области такой системой воспользуются 35 тысяч человек.

Напомним, наш регион не участвует в дистанционном электронном голосовании. В этом материале "Областная газета" рассказала, почему так произошло.