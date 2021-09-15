Юрий Борисов провёл первое совещание с уральскими губернаторами в статусе куратура УрФО

Сегодня, 15 сентября Юрий Борисов находится в Тюмени на Тюменском нефтегазовом форуме. Фото: Павел Ворожцов

14 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов провёл первое совещание с уральскими губернаторами в статусе куратора УрФО. Обсуждалось социально-экономическое состояние округа и формирование перечня основных инвестпроектов в каждом из регионов Уральского федерального округа.

На сайте Правительства РФ не говорится, в каком формате прошло совещание. Изначально планировалось, что 10 сентября Юрий Борисов приедет в Екатеринбург. Однако визит в столицу Урала был отменён. Изменения были связаны с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, прощание с которым состоялось 10 сентября. Можно предположить, что совещание с губернаторами прошло в дистанционном режиме. Снимков со встречи не появилось.

Сегодня, 15 сентября Юрий Борисов находится в Тюмени на Тюменском нефтегазовом форуме. О прибытии борта правителшьственной делегации во главе с вице-премьером сообщили организаторы форума.

Накануне в рамках совещания с губернаторами запред Правительства России напомнил, что до 1 ноября необходимо иметь выверенную и согласованную позицию по инвестпроектам, которые будут доложены главе кабмина для утверждения и мониторинга. Заявляемые проекты от регионов УрФО должны быть просчитаны и обеспечены источниками финансирования.

"Их реализация должна дать существенный положительный эффект уже на рубеже 2023 года", - приводит слова Юрия Борисова пресс-служба Правительства РФ.

На совещании отмечалось, что Свердловская область ведёт работу по трём направлениям: привлечение инвестиций через инфраструктурные облигации, инфраструктурные бюджетные кредиты, реализация новых инвестпроектов с помощью средств, высвобождаемых по бюджетным кредитам.

"По первым двум инструментам мы направили в Минстрой России соответствующие заявки. Так, по инфраструктурным бюджетным кредитам Свердловской области распределен лимит 11,9 миллиарда рублей. Средства планируем направить на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга в 2022-2023 годах", - передаёт департамент информполитики региона слова главы Среднего Урала.

В числе проектов - новый лицей и трамвайная линия в микрорайоне Солнечный, поликлиника для взрослых в районе Академический, улично-дорожная сеть в микрорайоне Новокольцовский, где строят Деревню Универсиады. А в Минэкономразвития РФ направлены предложения по проектам, которые планируется реализовать высвобождаемые средства. Это локализация производства малой авиационной техники на базе УЗГА и строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.