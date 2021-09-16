Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Президент назвал избрание нового состава Госдумы важнейшим событием в жизни страны. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин позвал россиян на выборы депутатов Госдумы. Голосование будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. Обращение главы государства появилось на сайте Кремля.

Президент призвал выбрать для голосования любой из трёх дней и прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно (такая возможность есть у жителей Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя).

"Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор", – говорится в обращении Владимира Путина, которое также вышло на телеканале "Россия 24".

Президент назвал избрание нового состава Госдумы важнейшим событием в жизни страны.

"Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", – отметил глава государства.

Он напомнил, что депутаты принимают федеральный бюджет, который становится основой для выполнения социальных обязательств государства, программ поддержки населения. Кроме того, обновлённая Конституция наделила парламентариев полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

"И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое", – подчеркнул лидер страны.