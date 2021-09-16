Владимир Путин зарегистрировался на электронное голосование

На этой неделе глава государства заявил, что должен уйти на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. ​​​​​​Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле не исключили, что Президент России Владимир Путин примет участие в электронном голосовании из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции. Глава государства прошёл регистрацию в установленные сроки.

"В любом случае, президент примет участие в голосовании. Вряд ли это будет связано с выходом из самоизоляции. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании", - заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков (цитаты по ТАСС).

В Кремле пообещали до конца дня сообщить о том, в каком формате лидер страны поучаствует в выборах депутатов Госдумы.

В преддверии выборов Владимир Путин официально обратился к россиянам. Он призвал граждан выбрать для голосования любой из трёх дней (с 17 по 19 сентября) и прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно (такая возможность есть у жителей Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя). Президент назвал избрание нового состава Госдумы важнейшим событием в жизни страны.

Напомним, что на этой неделе глава государства заявил, что должен уйти на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. ​​​​​

Ранее в пресс-службе Правительства сообщили, что голосовать онлайн будут четыре зампредседателя: Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. Среди министров электронный формат выбрали главы Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкультуры Ольга Любимова, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко и Минцифры Максут Шадаев. Глава кабмина Михаил Мишустин также зарегистрировался для участия в электронном голосовании.