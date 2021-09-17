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17 сентября 2021, 08:01

В Свердловской области открылись 2,5 тысячи избирательных участков для голосования

Избирательный участок

"Областная газета" каждый день будет следить за ходом голосования, читайте материалы и новости на нашем сайте. Фото: Галина Соловьёва

Начался первый день трёхдневного голосования. В Свердловской области открылись 2,5 тысячи избирательных участков. Уральцы могут проголосовать на них сегодня до 20:00, а также 18 и 19 сентября.

Всего открыты 2 486 постоянных избирательных участков и 38 временных (32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокзале и в аэропорту Кольцово).

Адрес своего избирательного участка можно узнать:

Фото: справка "ОГ"

Проголосовать можно на дому, а также по месту нахождения, если было подано соответствующее заявление в МФЦ, территориальный избирком или участковую комиссию. Подробнее читайте об этом в материале "Областной газеты" "Инструкция по голосованию".

На данный момент избирательные участки открылись в регионах Уральского федерального округа, Сибирского и Дальневосточного округов.

Напомним, что свердловчанам предстоит выбрать представителей от региона в Госдуме и депутатов Законодательного собрания. В 35 муниципалитетах также будут выбирать депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый также получит свой комплект средств индивидуальной защиты: полиэтиленовые перчатки, ручку, маску.

"Областная газета" каждый день будет следить за ходом голосования, читайте материалы и новости на нашем сайте.

Результаты голосования на выборах в Заксобрание Свердловской области должны быть установлены не позднее 23 сентября и опубликованы не позднее чем через 7 дней от этой даты – то есть до 30 сентября. Результаты выборов депутатов Госдумы будут подведены до 4 октября 2021 года.

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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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