Ажиотаж на отдельных избирательных участках: как начался первый день голосования в Екатеринбурге

На участки утром в первый день голосования пришли избиратели разных возрастов. Фото: Алексей Кунилов

Утром в первый день трёхдневного голосования на отдельных участках Екатеринбурга возникли небольшие очереди. На некоторых из них уже побывали корреспонденты "Областной газеты".

По словам председателя избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, избирательные участки в Свердловской области начали работу в штатном режиме. На некоторых отмечается высокая активность избирателей. «Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссий особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь своё здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз – трёхдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные. Кроме того, у нас проходят выборы депутатов трёх уровней», – пояснил он.

Фото: Алексей Кунилов

«Областная газета» уже побывала на нескольких участках. На входе избирателей встречают сотрудник полиции и девушки в масках, спущенных с носа. Гражданам измеряют температуру, им обрабатывают руки антисептиком, выдают маски, перчатки и ручки. Представитель правоохранительных органов проверяет сумки. Непосредственно у входа к месту голосования проводится повторная термометрия. На участки пришли избиратели разных возрастов.

Фото: Валентин Тетерин

Участок, на котором голосовал сотрудник «ОГ» (№ 1249, 1248) оборудован комплексом обработки избирательных бюллетеней. Кабинки не закрываются. Избирателей на участке вскоре после его открытия было не очень много. На месте дежурят наблюдатели от Общественной палаты. Разделения потоков входящих и выходящих на участок граждан не было.

Фото: Павел Ворожцов

На участке №1244 на улице Сакко и Ванцетти, 36 наблюдается ажиотаж, сообщает фотокорреспондент «ОГ». Утром скопилась очередь приблизительно из 20 человек, желающих проголосовать. Она быстро сократилась.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге, во Дворце молодёжи открыт Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. На его базе работает кол-центр, куда можно сообщать о нарушениях на выборах или узнать адрес своего избирательного участка. Обратиться к специалистам можно по бесплатному номеру 8 (800) 700-40-96.

Сейчас избирательные участки открылись на территории всей страны. Исключением стала Калининградская область.