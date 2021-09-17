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17 сентября 2021, 23:40

Явка на выборах в Госдуму на 20:00 по мск в целом по России составила 16,85%

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В первый день голосования явка на выборах в Госдуму в целом по России составила 16,85%. Это данные на 20:00 по московскому времени, опубликованные ЦИК.

По данным на 16:00 по мск 17 сентября, явка составила 9,16% по всей стране. Те, кто проголосовал дистанционно, при подсчёте не учитывались.

В Свердловской области явка на выборах в первый день трёхдневного голосования достигла 20,04% к моменту закрытия избирательных участков, к 20:00.

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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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