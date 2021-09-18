Глава СКР поручил провести проверку из-за кибератак на системы онлайн-голосования

Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку. Фото: пресс-служба Кремля

Из-за рубежа совершены кибератаки на системы онлайн-голосования в России. Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку.

Атаки зафиксированы на платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг". Из-за попыток взлома доступ к ресурсам временно затруднялся. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета России.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, что в России проходят трёхдневные выборы. По итогам первого дня явка на выборах в Госдуму на 20:00 по мск в целом по стране составила 16,85%. В Свердловской области - 20,04%. 18 и 19 сентября голосование продолжится, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

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