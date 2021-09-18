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18 сентября 2021, 17:43

Дмитрий Песков объяснил, почему у президента была на часах другая дата во время голосования

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков рассказал, почему так вышло. Фото: пресс-служба Кремля

У Президента России Владимира Путина во время голосования 17 сентября на часах была установлена другая дата. Пресс-секретарь главы государства объяснил, почему так вышло.

Фотографии с часами президента, на которых была установлена дата - 10 сентября, появились в Интернете. Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не пользуется функцией установки даты.

 "Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", - сказал Дмитрий Песков, его слова приводят РИА "Новости".

Напомним, глава государства проголосовал на выборах онлайн. Он выбрал такой формат, потому что сейчас находится на самоизоляции из-за случаев коронавируса в его окружении. Дистанционно отдал свой голос и Премьер-министр Михаил Мишустин. Трёхдневное голосование проходит в стране с 17 по 19 сентября.

Областная газета Свердловской области

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