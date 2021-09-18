В ЦИК РФ назвали регионы с минимальной и максимальной явкой на выборах

Голосование на избирательных участках в регионах продолжится сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00. Фото: Алексей Кунилов

Общая явка на выборах в Госдуму в целом по России по информации на 15:00 мск субботы составила 25,64%. Минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области, максимальная - в Кемерово, Туве и Карачаево-Черкесии.

Такие данные сегодня озвучила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Максимальная активность избирателей зафиксирована в Кемерово - 46,86%, Туве - 56,14% и Карачаево-Черкесии - 52,85%. Минимальная - в Санкт-Петербурге - 14,84%, Хакасии - 14,53% и Калининградской области - 14,48%.

Явка на выборах в Свердловской области к 15:00 второго дня составила 27,93%. Наивысшие показатели явки по итогам вчерашнего дня были зафиксированы в ЗАТО Свободный и в Камышловском районе.

Напомним, что явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня голосования в целом по стране составляла 16,85%. Голосование на избирательных участках в регионах продолжится сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00. Экватор выборов преодалён.