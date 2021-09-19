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19 сентября 2021, 13:24

Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше среди проголосовавших онлайн

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков стал учасником розыгрыша, потому что проголосовал онлайн. Фото: пресс-служба Кремля

Среди тех, кто проголосовал онлайн на выборах в Госдуму, проводится розыгрыш "Миллион призов". Одним из победителей стал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Приз - это баллы, которые равны рублям. Их можно потратить на покупку товаров или услуг у партнёров программы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

"Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, [выиграл - прим. "ОГ"] 10 тысяч. Он ещё не знает", - сказал Алексей Венедиктов.

Чуть позже пресс-секретарь прокомментировал свой выигрыш.

"Пока не знаю! Нужно проверить!" - цитирует агентство Дмитрия Пескова.

Те, кто проголосовали в Москве дистанционно, получают СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10, 25 и 100 тысяч рублей. Участники должны будут активировать код на специальном сайте.

Напомним, также дистанционно в первый день голосования отдали свои голоса президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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