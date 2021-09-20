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20 сентября 2021, 07:35

Стали известны результаты выборов в Госдуму после обработки половины бюллетеней

В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Фото: ЦИК РФ, данные на 7:30

В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Фото: ЦИК РФ, данные на 7:30

К утру 20 сентября обработано 54,5% протоколов УИК. "Единая Россия" получает 46,65% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам.

В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

У КПРФ 21,15% голосов. Дадее идут ЛДПР - 7,99%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,59%, "Новые люди" - 5,87%. Последние несколько часов результаты "ЕР" и "СР - За Правду" продолжают расти, а у КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" они снижаются.

Одномандатники от "Единой России" предварительно побеждают в 194 округах из 225.

"Областная газета" ведёт трансляцию по результатам выборов в Госдуму и региональные парламенты.

Фото: с сайтка ЦИК РФ

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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