Стали известны результаты выборов в Госдуму после обработки половины бюллетеней

В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Фото: ЦИК РФ, данные на 7:30

К утру 20 сентября обработано 54,5% протоколов УИК. "Единая Россия" получает 46,65% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам.

В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

У КПРФ 21,15% голосов. Дадее идут ЛДПР - 7,99%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,59%, "Новые люди" - 5,87%. Последние несколько часов результаты "ЕР" и "СР - За Правду" продолжают расти, а у КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" они снижаются.

Одномандатники от "Единой России" предварительно побеждают в 194 округах из 225.

"Областная газета" ведёт трансляцию по результатам выборов в Госдуму и региональные парламенты.

Фото: с сайтка ЦИК РФ