Стали известны результаты выборов в Госдуму после обработки половины бюллетеней

К утру 20 сентября обработано 54,5% протоколов УИК. "Единая Россия" получает 46,65% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам.
В Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.
У КПРФ 21,15% голосов. Дадее идут ЛДПР - 7,99%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,59%, "Новые люди" - 5,87%. Последние несколько часов результаты "ЕР" и "СР - За Правду" продолжают расти, а у КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" они снижаются.
Одномандатники от "Единой России" предварительно побеждают в 194 округах из 225.
"Областная газета" ведёт трансляцию по результатам выборов в Госдуму и региональные парламенты.
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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.