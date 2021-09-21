Стало известно, сколько мандатов получат партии в Госдуме по итогам выборов

Окончательные итоги голосования в ЦИК РФ планируют подвести в пятницу. Фото: Павел Ворожцов

В ЦИК РФ рассказали, как распределятся кресла в Госдуме VIII созыва. У "Единой России" конституционное большинство, политическая партия получает 324 мандата по итогам выборов.

КПРФ получит 57 мандатов, "Справедливая Россия — за правду" - 27, ЛДПР - 21, а "Новых людей" - 13, сообщают РИА Новости со ссылкой на Центризбирком. По одному депутату проходят от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", пять кресел достались самовыдвиженцам.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что после обработки 100% протоколов "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по спискам с 49,82% голосов. Затем идут КПРФ с результатом 18,93%, ЛДПР - с 7,55%, "Справедливая Россия — За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%.

"ЕР" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперёд в девяти округах, "Справедливой России — За правду" - в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в нижнюю палату парламента, по предварительным данным, проходят по одному представителю из одномандатных округов. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги голосования планируют подвести в пятницу.

Напомним, что по одномандатным округам в Госдуму от Свердловской области проходят выдвинутые "Единой Россией" Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Константин Захаров, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Остальные места будут распределяться в зависимости от количества голосов, отданных за партии.

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