ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме

ЦИК России подвёл итоги выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Партия "Единая Россия" получила в нижней палате парламента 324 места - это 72% от общего числа мандатов.
По данным Центризбиркома, единороссы получили 126 мандатов по федеральному избирательному округу и 198 - по одномандатным округам.
В пятёрку лидеров по числу мандатов в Госдуме также вошли:
- КПРФ - 57 мандатов (48 по федеральному избирательному округу и 9 по одномандатным);
- "Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов (19 по федеральному и 8 по одномандатным);
- ЛДПР - 21 мандат (19 по федеральному и 2 по одномандатным);
- Партия "Новые люди" - 13 мандатов (13 по федеральному округу).
По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.
Участники заседания ЦИК подписали протокол об утверждении итогов думских выборов.
Сюжет
Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.