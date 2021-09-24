ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме

Партия "Единая Россия" получила в нижней палате парламента 324 места - это 72% от общего числа мандатов. Фото: скриншот из трансляции ЦИК РФ.

ЦИК России подвёл итоги выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Партия "Единая Россия" получила в нижней палате парламента 324 места - это 72% от общего числа мандатов.

По данным Центризбиркома, единороссы получили 126 мандатов по федеральному избирательному округу и 198 - по одномандатным округам.

В пятёрку лидеров по числу мандатов в Госдуме также вошли:

КПРФ - 57 мандатов (48 по федеральному избирательному округу и 9 по одномандатным);

"Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов (19 по федеральному и 8 по одномандатным);

ЛДПР - 21 мандат (19 по федеральному и 2 по одномандатным);

Партия "Новые люди" - 13 мандатов (13 по федеральному округу).

По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Фото: скриншот из трансляции ЦИК РФ

Участники заседания ЦИК подписали протокол об утверждении итогов думских выборов.