Владимир Путин: впервые после выборов 1999-го года в Госдуме будет больше четырёх фракций

Встреча Президента с руководителями партий проходит в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 25 сентября проводит встречу с руководителями политических партий в режиме видеоконференции. Лидер страны поблагодарил россиян, пришедших на выборы, а, обращаясь к политикам, отметил, что избранные депутаты вне зависимости от партийной принадлежности должны выполнять свои обещания.

Владимир Путин также отметил, что выборы депутатов Госдумы и региональных заксобраний прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них поучаствовали больше половины россиян, имеющих право голоса. По словам Президента, четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских. Это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР.

"Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди". Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Хотел бы поздравить всех присутствующих, а также ваших сторонников с успехом. Он был достигнут в непростой, конкурентной борьбе с сильными соперниками. А "Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером", - приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Судя по снимкам, опубликованным на сайте Кремля, с Президентом дистанционно встречаются все лидеры партий, получивших большинство голосов на выборах. "Единую Россию" представляет, в том числе Дмитрий Медведев. Напомним, что в ночь на 20 сентября, когда начали подводить первые предварительные итоги голосования, он не смог присутствовать на ВКС "ЕР" из-за температуры и кашля.

Президент на встрече отметил, что выборы проходили на фоне пандемии коронавируса, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. Он поставил сразу несколько задач перед депутатами: до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей, а также повысить темпы роста экономики.

Владимир Путин пожелал успеха всем партиям, подчеркнув, что впереди напряжённая повседневная работа.

Напомним, что выборы-2021 проходили в России три дня - с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы. Читайте также: В состав Госдумы от свердловских единороссов войдёт Жанна Рябцева. Стало известно, кто представит в Госдуме партию "Новые люди".