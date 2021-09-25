Владимир Путин: Вячеслав Володин достоин возглавить Госдуму следующего созыва

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече с руководителями политических партий заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин достоин снова возглавить нижнюю палату парламента. Лидеры "Единой России" и ЛДПР Дмитрий Медведев и Владимир Жириновский сообщили о поддержке кандидатуры.

"Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва", - выразил своё мнение Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

Вячеслав Володин является председателем нижней палаты парламента с 5 октября 2016 года.

Напомним, что сегодня проходит дистанционная встреча Президента с лидерами партий, прошедших на выборах в Госдуму. Судя по снимкам, опубликованным на сайте Кремля, в совещании участвуют представители КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей". "Единую Россию" представляет, в том числе Дмитрий Медведев. Напомним, что в ночь на 20 сентября, когда начали подводить первые предварительные итоги голосования, он не смог присутствовать на ВКС "ЕР" из-за температуры и кашля. Сегодня он вышел на связь из отдельного кабинета.

"Единую Россию" сегодня также представляли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, врио замсекретаря Генсовета, советник главы государства Владимир Васильев, руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов. Из первой пятёрки федерального списка партии, предложенной ранее Владимиром Путиным, на встрече была только Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Анна Кузнецова. Напомним, что в пятёрку входят также Министр обороны РФ Сергея Шойгу, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко член Совета при Президенте по науке и образованию Елена Шмелёва.

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