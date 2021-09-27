Владимир Путин напутствовал избранных депутатов Государственной думы

Владимир Путин пообщался с руководителями пяти партий, представители которых избраны депутатами Госдумы, в минувшую субботу по видеосвязи. Фото: Kremlin.ru

В субботу, 25 сентября, Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лидерами пяти политических партий, представители которых избраны депутатами Государственной думы VIII созыва.

Шанс заявить о себе

Накануне Центризбирком подвёл окончательные итоги состоявшихся 17–19 сентября выборов, в результате которых четыре партии – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР подтвердили статус парламентских, а ещё одна – партия «Новые люди» впервые получила право сформировать свою фракцию в Госдуме.

Открывая встречу с лидерами этих пяти партий, Президент России отметил, что высокая явка избирателей и тот факт, что впервые после выборов 1999 года в российском парламенте будет больше четырёх фракций, свидетельствуют о развитии демократии в нашей стране и о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Президент напомнил, что в соответствии с обновлённой Конституцией роль Госдумы в жизни страны значительно возросла, а значит, растёт и ответственность депутатов за реализацию взятых ими в ходе выборной кампании обязательств.

По словам главы государства, перед всеми ветвями власти сейчас стоит много общих вызовов и задач: свести к минимуму уровень бедности в стране, повысить уровень и доступность качественного образования и здравоохранения для всех граждан, нарастить темпы роста экономики, отдавая при этом приоритет развитию передовых высокотехнологичных отраслей.

– Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают свою ответственность и сделают всё, чтобы оправдать высокое доверие избирателей, — подчеркнул Владимир Путин.

Что предложили партийцы?

Лидеры партий в своих выступлениях оценили прошедшую избирательную кампанию и поделились ближайшими планами своих фракций. Так, председатель партии «Новые люди», депутаты от которой впервые прошли не только в Госдуму РФ, но и в 24 региональных парламента (включая Заксобрание Свердловской области) Алексей Нечаев, рассказал о намерении выступить с инициативами установления «единого федерального оклада для учителей» и… отмены единых образовательных стандартов и программ для образовательных учреждений.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказывая о планах фракции своей партии, огласил по традиции и весьма оригинальные предложения. Например, для стимулирования роста населения в Сибири и на Дальнем Востоке он предложил восстановить практику ссылок в эти регионы граждан за различные правонарушения, а для решения демографических проблем в масштабе всей страны – создать специальное министерство, которому поручить «завозить в Россию население из стран, где происходят стихийные бедствия».

Как всегда, очень много законодательных инициатив в сферах социальной защиты населения намерены выдвинуть депутаты от партий «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ, возглавляемых Сергеем Мироновым и Геннадием Зюгановым.

Напомним, однако, что по итогам выборов наибольшее число депутатских мандатов – 324 из 450 – взяла партия «Единая Россия», которая тем самым сохранила конституционное большинство в Госдуме. На встрече с Владимиром Путиным председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что в ходе выборной кампании единороссы – кандидаты в депутаты лично встречались с людьми, результатом чего стала «народная программа», соавторы которой – два миллиона россиян.

– Некоторые из инициатив, внесённых в эту программу, уже оформлены в виде законопроектов и будут внесены в Госдуму, – сказал Дмитрий Медведев. – Рассчитываю, что именно с них начнёт свою работу новый созыв.

Одобрив такой подход, Владимир Путин выразил надежду, что депутаты-единороссы «будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжёлую ношу, как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений», и призвал их «работать консолидированно с другими фракциями».

Достойным кандидатом на должность председателя Госдумы нового созыва Владимир Путин назвал члена бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслава Володина, который занимал эту должность и в VII созыве российского парламента.