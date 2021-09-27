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27 сентября 2021, 15:48

Пятёрка списка "Единой России" возглавит специально созданные партийные комиссии

Владимир Путин

Глава государства поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за высокие результаты партии на выборах. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретился с пятёркой федерального списка "Единой России". За каждым из пятёрки будут закреплены специально созданные партийные комиссии.

Напомним, что в пятёрку входят: министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного фонда "Талант и успех", член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По словам Владимира Путина, Сергей Шойгу возглавит комиссию "ЕР" по развитию Восточной Сибири. Ранее он предложил построить в Сибири три-пять новых городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству, Еелна Шмелёва - по образованю и науке, Денис Проценко - по здравоохранению, а Анна Кузнецова - по материнству, детству и семье. Лидер страны подчернул, что детский омбудсмен будет курировать вопросы семьи непостредственно в Госдуме. Напомним, что Анна Кузнецова также единственная из пятёрки участвовала 25 сентября во встрече руководителей политических партий с Президентом России.

Глава государства сегодня поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за высокие результаты партии на выборах.

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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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