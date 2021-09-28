Уральцы снова меняют принцип организации власти в стране

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам Госдумы нового созыва. Фото: Галина Соловьёва

27 сентября на официальном сайте Федерального собрания был опубликован проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В пояснительной записке уточняется, что документ подготовлен в развитие положений обновлённой Конституции РФ и направлен на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны и каждого её субъекта в отдельности.

Подготовили и внесли новый законопроект в нижнюю палату парламента страны наши земляки: сенатор Андрей Клишас и депутат Государственной думы Павел Крашенинников. Документ должен прийти на смену действующему с октября 1999 года Федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Справка «ОГ» Андрей Клишас – уроженец Екатеринбурга. В 1993 году окончил три курса философского факультета Уральского государственного университета, затем переехал в Москву, поступил на факультет экономики и права Российского университета дружбы народов (РУДН), магистратуру которого окончил в 2000 году. Доктор юридических наук, профессор. В настоящее время – глава Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству. Павел Крашенинников – уроженец города Магнитогорска Челябинской области. В 1989 году окончил Свердловский государственный юридический институт, в 1991 году – аспирантуру при этом вузе. Доктор юридических наук, профессор. В настоящее время возглавляет комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству.

Заметим, что действующий закон содержит 6 глав и 31 статью, а предложенный к принятию новый – 11 глав и 65 статей. Столь значительное увеличение объёма говорит о масштабе предлагаемых изменений.

Как пояснил журналистам Павел Крашенинников, в развитие закреплённого в прошлом году Конституцией РФ принципа единства системы публичной власти Федеральным собранием уже приняты новые законы о Правительстве РФ, о Государственном совете, внесены поправки в закон о Конституционном суде РФ. Теперь необходимо привести в соответствие ему и систему публичной власти на уровне регионов. В предлагаемом законопроекте более подробно и чётко регламентированы статус, структура и функции органов власти, принципы взаимодействия и распределение полномочий между ними и т. д.

Но наибольший интерес в обществе вызвали предлагаемые изменения срока полномочий главы субъекта РФ. Напомним, что по действующему федеральному закону этот срок определяется региональным законодательством, но не может превышать пяти лет. Причём занимать свою должность губернатор может не более двух сроков подряд. Новый же закон в случае его принятия закрепит пятилетний срок полномочий как единый для всех регионов. А запрета для высших должностных лиц субъектов Федерации избираться более чем на два срока он не содержит вовсе. Однако отсутствие такого положения в федеральном законопроекте не означает, что ограничение по числу сроков пребывания глав регионов в должности не может вводиться вообще.

– В своих уставах субъекты РФ вправе ставить такое ограничение, – пояснил Павел Крашенинников.

А Андрей Клишас считает очень важным, что новый закон расширяет перечень мер воздействия, которые глава государства может применять в отношении глав субъектов Федерации: предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей. При этом глава региона, полномочия которого прекращены досрочно в связи с утратой доверия Президента РФ, не сможет в течение пяти лет претендовать на такой же пост ни в одном субъекте РФ.

Отметим, что в законопроекте нет упоминаний о таких должностях как «губернатор (края, области)» и «президент (республики в составе РФ)». Высшие должностные лица именуются только «главами субъектов РФ». Но Павел Крашенинников, подтвердив, что согласно законопроекту должность главы региона не может называться «президент», опроверг утверждения, что такой запрет распространяется и на название «губернатор».

– Если в регионе решат, что глава субъекта должен называться губернатором или мэром, как в Москве, это возможно, – уточнил он. – Но именоваться президентом он не может.