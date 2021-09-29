Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелёва отказались от мандатов депутата Госдумы

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов. Фото: Владимир Мартьянов

Четверо из пятёрки федерального списка "Единой России" отказались от мандатов депутата Госдумы. Речь идёт о главе МИД РФ Сергее Лаврове, министре обороны России Сергее Шойгу, главвраче ГКБ №40 в Коммунарке Денисе Проценко и члене Совета при Президенте по науке и образованию Елене Шмелёвой.

Они подали соответствующие заявления в Центризбирком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления ЦИК, которое планируется принять на сегодняшнем заседании.

Напомним, что в пятёрку входит также Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. До этого она уже заявляла, что приняла предложение главы государства курировать вопросы семьи непосредственно в Госдуме.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка "Единой России" поблагодарил их за высокие результаты партии на выборах. За каждым из пятёрки были закреплены комиссии "ЕР", которые будут специально созданы. Сергею Шойгу было предложено возглавить партийную комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Лаврову - комиссию по международному сотрудничеству, Елене Шмелёвой - по образованию и науке, Денису Проценко - по здравоохранению, а Анне Кузнецовой - по материнству, детству и семье.

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов.