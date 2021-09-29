Президент России Владимир Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Фото: пресс-служба Кремля

С 29 сентября Президент РФ Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Сегодня у него запланированы очные переговоры в Сочи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Владимира Путина сегодня, 29 сентября.​​​​​

По данным пресс-службы Кремля, лидеры России и Турции сегодня обсудят различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Президенты обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Напомним, что лидер страны ушёл на самоизоляцию две недели назад, 14 сентября из-за случаев коронавируса в его окружении.