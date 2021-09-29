Темы дня

Политика / Политика в России
29 сентября 2021, 14:53

Президент России Владимир Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Владимир Путин

Фото: пресс-служба Кремля

С 29 сентября Президент РФ Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Сегодня у него запланированы очные переговоры в Сочи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Владимира Путина сегодня, 29 сентября.​​​​​

По данным пресс-службы Кремля, лидеры России и Турции сегодня обсудят различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Президенты обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Напомним, что лидер страны ушёл на самоизоляцию две недели назад, 14 сентября из-за случаев коронавируса в его окружении.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2021, 14:53 / Политика
Президент России Владимир Путин вышел с двухнедельной самоизоляции
29.09.2021, 14:31 / Общество
В Екатеринбурге возобновили движение троллейбуса №4
29.09.2021, 14:17 / Политика
Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелёва отказались от мандатов депутата Госдумы
29.09.2021, 14:04 / Общество
За сутки от коронавируса скончались 857 россиян - это абсолютный суточный максимум
29.09.2021, 13:52 / Общество
В Свердловской области новый антирекорд по смертности от ковида - 41 человек