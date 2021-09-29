Глава Владимирской области принял мандат депутата Госдумы

Владимир Сипягин является губернатором Владимирской области. Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин войдёт в состав Госдумы. Он одним из первых сообщил о смене губернаторского кресла на место депутата нижней палаты парламента РФ.

Указ о сложении с себя полномочий Губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

"Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях", - сказал Владимир Сипягин.

Он был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Владимир Сипягин выдвигался от партии ЛДПР. Он набрал более 57% голосов и опередил действующую тогда главу региона Светлану Орлову, которая представляла "Единую Россию". Её результат составил 37,46%.

В telegram-каналах сообщают, что место в Госдуме также займёт бывший глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин.