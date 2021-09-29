Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получил мандат депутата Госдумы РФ. Кроме него в нижнюю палату парламента проходит руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.
Информация о переданных мандатах содержится в постановлении ЦИК РФ, опубликованном 29 сентября.
Также на сайте Центризбиркома опубликован список вакантных мандатов, среди которых есть мандат губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона отказался от места в Госдуме.
Ранее он сообщил о решении отказаться от мандата в Заксобрании региона. Он числится в списке избранных депутатов областного парламента от "Единой России" по единому избирательному округу.
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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.