Ранее он сообщил о решении отказаться от мандата в Заксобрании региона. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получил мандат депутата Госдумы РФ. Кроме него в нижнюю палату парламента проходит руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Информация о переданных мандатах содержится в постановлении ЦИК РФ, опубликованном 29 сентября.

Фото: сайт ЦИК РФ

Также на сайте Центризбиркома опубликован список вакантных мандатов, среди которых есть мандат губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона отказался от места в Госдуме.

Фото: сайт ЦИК РФ

Ранее он сообщил о решении отказаться от мандата в Заксобрании региона. Он числится в списке избранных депутатов областного парламента от "Единой России" по единому избирательному округу.

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