Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата Государственной думы России

Его мандат депутата нижней палаты парламента РФ остаётся вакантным. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от места в Госдуме РФ. Его мандат депутата нижней палаты парламента РФ остаётся вакантным.

ЦИК РФ опубликовал 29 сентября постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва кандидатам политических партий. В списках "Единой России" мандат Евгения Куйвашева значится вакантным.

Фото: сайт ЦИК РФ

При этом мандаты депутатов Госдумы передали вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько и руководителю регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанне Рябцевой.

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