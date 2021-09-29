Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата Государственной думы России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от места в Госдуме РФ. Его мандат депутата нижней палаты парламента РФ остаётся вакантным.
ЦИК РФ опубликовал 29 сентября постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва кандидатам политических партий. В списках "Единой России" мандат Евгения Куйвашева значится вакантным.
При этом мандаты депутатов Госдумы передали вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько и руководителю регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанне Рябцевой.
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