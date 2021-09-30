Топ-5 законов, которые вступают в силу в октябре

Контент телеканалов раньше мог отличаться в телеэкранной и онлайн-версиях. Сейчас отличий между ними не будет. Фото: Алексей Кунилов

Комфортная вакцинация, ТВ-каналы без «спецверсий», борьба с «серыми» симками – «Областная газета» рассказывает о самых важных нововведениях этого месяца.

За бесплатной прививкой – в частную клинику

С начала месяца россияне, которые прикреплены к частным поликлиникам по своему полису ОМС, смогут ставить бесплатные прививки, включённые в национальный календарь вакцинации, в этих учреждениях. Раньше это могли делать только государственные поликлиники. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, десятки тысяч россиян наблюдаются в частных клиниках по месту жительства. Новшество позволит им делать прививки в привычных медучреждениях и у специалистов, которым они доверяют.

Без карты «Мир» пособие не получить

С 1 октября ежемесячные выплаты малоимущим семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка до трёх лет будут зачисляться только на карту «Мир». Другие платёжные системы больше не подойдут – банки просто не смогут зачислить деньги на привязанные к ним счета. Оформить карту должны родители, которые хотят получать деньги безналичным способом. Остальные смогут получать выплаты на обычный банковский счёт, к которому не привязана карта, или почтовым переводом.

ТВ-каналы можно будет бесплатно смотреть в Интернете

С октября россиянам обеспечат бесплатный доступ к 20 телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Посмотреть телевизионный контент на онлайн-сервисах можно было и раньше, но он мог существенно отличаться от того, что мы видим на телеэкранах, предлагались «спецверсии» каналов.

– Недобросовестные операторы искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляют туда запрещённую рекламу, могут даже смыслы поменять, – объяснял один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По новым правилам телевизионный контент смогут распространять только ресурсы, включённые в перечень Роскомнадзора. Они должны будут обеспечивать трансляцию телеканалов в Сети в неизменном виде.

Интернет-аудиторию начнут изучать пристальнее

С октября владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров обязаны будут предоставить организации, уполномоченной Роскомнадзором, возможность для исследования объёма своей аудитории. Задача нововведения – позволить сопоставить данные об аудитории Рунета и телевидения.

Как отмечали ранее авторы инициативы, из-за того, что аудиторию Интернета подсчитывает множество платформ со своими системами измерения, государство «не видит, что происходит в этой сфере». Сейчас этот пробел будет устранён.

Роскомнадзору предоставят данные абонентов связи

Роскомнадзор обязал операторов связи предоставлять ведомству по запросу данные о пользователях корпоративных тарифов, включая информацию об используемом оборудовании, фактах звонков и отправки текстовых и мультимедийных сообщений. Это одна из мер, направленных на борьбу с «серыми» сим-картами, которые оформляются на юридические лица и ИП, а затем используются в различных схемах мошенничества.

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