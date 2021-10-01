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1 октября 2021, 18:29

Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова находилась в пятёрке лидеров предвыборного списка "Единой России". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного при президенте по правам ребенка. Это связано с её избранием в Государственную думу.

Соответствующий документ вступает в силу со дня его подписания.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ещё одним указом глава государства освободил от должности одного из своих помощников - Владимира Васильева. Причина та же - переход в Госдуму.

Отметим, что Анна Кузнецова находилась в пятёрке лидеров предвыборного списка "Единой России". Решение избираться в Госдуму связано с предложением Президента РФ омбудсмену курировать в нижней палате парламента вопросы защиты детей и семьи.

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Областная газета Свердловской области

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