Президент России назначил врио губернатора в двух регионах

Владимир Путин принял отставки предыдущих глав. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял отставки губернаторов в Тамбовской и Владимирской областях. На их места назначены врио губернатора.

Владимир Путин подписал Указы «О досрочном прекращении полномочий главы администрации Тамбовской Области» и «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области». Об этом сказано на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области назначен Максим Егоров.

Вместо главы Владимирской области Владимира Сипягина временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области будет Александр Авдеев. Он будет занимать эту должность пока жители региона не изберут нового главу.

Напомним, Владимир Сипягин подал в отставку в связи с тем, что он принял мандат депутата Госдумы. Сипягин одним из первых сообщил о смене губернаторского кресла на место депутата нижней палаты парламента РФ.

Досье Максим Егоров родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственной академии водного транспорта, карьеру начал в отделе экономики, промышленности и планирования Администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. Заместителем главы Минстроя стал в декабре 2018 года, с декабря 2019 года он также был главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Ранее господин Егоров работал советником губернатора Тюменской области, в 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам в Москве. Затем занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.