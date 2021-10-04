Президент России назначил врио губернатора в двух регионах

Президент России Владимир Путин принял отставки губернаторов в Тамбовской и Владимирской областях. На их места назначены врио губернатора.
Владимир Путин подписал Указы «О досрочном прекращении полномочий главы администрации Тамбовской Области» и «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области». Об этом сказано на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области назначен Максим Егоров.
Вместо главы Владимирской области Владимира Сипягина временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области будет Александр Авдеев. Он будет занимать эту должность пока жители региона не изберут нового главу.
Напомним, Владимир Сипягин подал в отставку в связи с тем, что он принял мандат депутата Госдумы. Сипягин одним из первых сообщил о смене губернаторского кресла на место депутата нижней палаты парламента РФ.
Досье
Максим Егоров родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственной академии водного транспорта, карьеру начал в отделе экономики, промышленности и планирования Администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. Заместителем главы Минстроя стал в декабре 2018 года, с декабря 2019 года он также был главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации. Ранее господин Егоров работал советником губернатора Тюменской области, в 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам в Москве. Затем занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Досье
Александр Авдеев родился 12 августа 1975 года в городе Калуга в семье рабочих на Калужском турбинном заводе. Закончил Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана — факультет машиностроения, по специальности «Инженер-механик». В 1999 году окончил экономический факультет того же университета по специальности «Экономист-менеджер». В том же году поступил на работу в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области на должность финансиста аналитика.
С 23 марта 2010 года — заместитель Главы Администрации города Обнинска по экономическому развитию. 29 июня 2010 года был назначен главой Администрации города Обнинска. 19 сентября 2015 года сложил с себя полномочия градоначальника. С сентября того же года Авдеев занимал должность заместителя Губернатора Калужской области — руководителя администрации Губернатора Калужской области, с ноября 2015 по сентябрь 2016 — заместителя Губернатора Калужской области.
Одержал победу на выборах 18 сентября 2016 года в Государственную думу Российской Федерации VII созыва, избран депутатом по Калужскому одномандатному избирательному округу № 99, представляя партию «Единая Россия»