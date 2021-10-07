Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения

Владимир Путин нередко проводит свой день рождения на работе. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 7 октября Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Лидеру РФ исполнилось 69 лет.

Днём у главы государства есть рабочие планы, а вечером он отпразднует день рождения с родными и близками. Об этом двумя днями ранее журналистам сообщал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего. У главы государства сейчас уже нет такой особой самоизоляции", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что с 14 сентября Президент России уходил на двухнедельную самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позднее сам Владимир Путин пояснил, что в его окружении ковид подхватили сотрудники службы безопасности и пресс-службы Кремля. Тогда президент подчёркивал, что нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. 29 сентября на очной встрече с Президентом Турции Президент РФ сообщил, что несмотря на то, что весь день провёл с инфицированным человеком, он не заболел.

Добавим, что накануне дня рождения Владимир Путин проводил совещание с членами Правительства РФ, губернаторами и крупными энергетическими компаниями по вопросам развития энергетики.