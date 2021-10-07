Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения

Сегодня, 7 октября Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Лидеру РФ исполнилось 69 лет.
Днём у главы государства есть рабочие планы, а вечером он отпразднует день рождения с родными и близками. Об этом двумя днями ранее журналистам сообщал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего. У главы государства сейчас уже нет такой особой самоизоляции", - отметил представитель Кремля.
Напомним, что с 14 сентября Президент России уходил на двухнедельную самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позднее сам Владимир Путин пояснил, что в его окружении ковид подхватили сотрудники службы безопасности и пресс-службы Кремля. Тогда президент подчёркивал, что нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. 29 сентября на очной встрече с Президентом Турции Президент РФ сообщил, что несмотря на то, что весь день провёл с инфицированным человеком, он не заболел.
Добавим, что накануне дня рождения Владимир Путин проводил совещание с членами Правительства РФ, губернаторами и крупными энергетическими компаниями по вопросам развития энергетики.
Отметим, что Владимир Путин нередко проводит свой день рождения на работе. Например, в прошлом году 7 октября у него состоялась встреча с начальником Генштаба Вооружённых Сил Валерием Герасимовым. По видеоконференцсвязи он доложил главе государства об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
В 2019 году в преддверии своего праздника Президент России побывал в сибирской тайге. Сам день рождения он отмечал в кругу родных и близких. В этом году в Сибири Владимир Путин побывал вместе с Сергеем Шойгу в сентябре.
Четыре года назад Владимир Путин в день рождения проводил совещание с членами Совета безопасности РФ в Сочи, а шесть лет назад глава государства отмечал праздник победой на льду, забросив семь шайб в матче Фестиваля чемпионов Ночной хоккейной лиги.
Порой на 7 октября выпадали и крупные международные события: так, свой 50-летний юбилей в 2002 году Владимир Путин отметил в Кишинёве, где в это время проходил саммит СНГ. А в 2013 году он принимал участие в саммите АТЭС на острове Бали.