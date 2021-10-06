Первое заседание Госдумы нового созыва откроет Валентина Терешкова

Первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы восьмого созыва состоялось 4 октября. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Уже 12 октября избранные депутаты Государственной думы VIII созыва соберутся на своё первое пленарное заседание. Ожидается, что в ходе него будут решены все организационные и кадровые вопросы.

За неделю до начала работы нового созыва нижней палаты российского парламента, 4 октября, состоялось первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке к этому событию. Возглавил группу первый заместитель председателя Госдумы прошлого созыва Александр Жуков. Её участники определились с повесткой первого пленарного заседания Госдумы нового созыва и определили список приглашённых на торжественное мероприятие.

– Как вы знаете, всегда первое заседание Государственной думы открывают и ведут старейшие представители фракций. Избирается председатель Госдумы, его заместители, определяется перечень и состав комитетов, регистрируются фракции, определяется порядок работы парламента на осеннюю сессию и решается ещё ряд технических вопросов, – рассказал Александр Жуков.

Первое заседание откроет Валентина Терешкова

Согласно ст. 99 Конституции России первое пленарное заседание должен открыть старейший избранный депутат. Это же правило закреплено в ст. 33 главы 5 регламента Госдумы. В новом созыве самым возрастным парламентарием является представитель «Единой России», бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Ему на данный момент исполнилось 85 лет. Однако в этот раз от официального регламента решили отойти – открывать первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва будет Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 года – она на год младше своего коллеги по партии. По данным СМИ, Владимир Ресин сам предложил уступить это право Валентине Терешковой.

Комитетов станет больше

В пока ещё действующем созыве Госдумы было 26 комитетов. В новом созыве предлагается расширить этот список до 32. По словам руководителя временной рабочей группы, это связано с тем, что структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти.

В частности, комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (в действующем созыве его возглавлял Сергей Жигарев) предлагается разделить на несколько частей: комитет по экономической политике, комитет по промышленности, комитет по антимонопольной политике и комитет, который будет заниматься проблемами малого и среднего предпринимательства.

Аналогичным образом планируется разделить комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи (действующий председатель – Борис Пайкин). В Госдуме восьмого созыва появятся три отдельных комитета – по физической культуре и спорту, по туризму и по молодёжной политике.

Обновлённый перечень комитетов будет предложен фракциям, которые должны будут определиться со своими кандидатами в их состав и на руководящие должности. Какие ещё изменения вносятся в состав думских комитетов, не уточняется.

Отметим, что 17 из 32 комитетов Госдумы планирует возглавить «Единая Россия». Список кандидатов был предложен во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

График работы Госдумы в осеннюю сессию

По словам Александра Жукова, в осеннюю сессию новому созыву Госдумы предложено организовать график работы по примеру того, как это было в ходе весенней сессии – три недели по два пленарных заседания и неделя в округах. Также в ходе заседания принято решение, как расположатся фракции в зале пленарных заседаний, и ещё ряд технических моментов. Например, создание временного секретариата и счётной комиссии.

– Всё это необходимо для избрания председателя Государственной думы, заместителей председателя, глав комитетов. Это всё комиссии временного характера, – пояснил Александр Жуков.

Также предлагается создать комиссию по регламенту и организации работы Государственной думы, которая будет решать соответствующие вопросы.

Передача полномочий

Напомним, по итогам выборов в Государственную думу партия «Единая Россия» получила конституционное большинство – 324 мандата, КПРФ досталось 57 мандатов, «Справедливой России – За Правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новым людям» – 13. По одному депутату проходят от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы», пять кресел достались самовыдвиженцам. Интересы Свердловской области в нижней палате парламента будут отстаивать 13 депутатов от четырёх партий – 10 единороссов и по одному представителю от КПРФ, «Справедливой России – За Правду» и «Новых людей».

По словам Александра Жукова, ожидается, что полный список депутатов в составе фракций от партий, победивших на выборах, появится к следующему заседанию временной рабочей группы, которое предварительно намечено на 8 октября. После первого заседания нового созыва временная депутатская рабочая группа прекратит свои полномочия.

Ранее 1 октября Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении первого заседания нового созыва Государственной думы, которое состоится 12 октября и начнётся в 10:00. С момента начала работы Государственной думы нового созыва полномочия прежнего созыва прекращаются.