Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы РФ

Во вторник. 12 октября, открылось первое пленарное заседание Государственной думы РФ VIII созыва. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Во вторник. 12 октября, открылось первое пленарное заседание Государственной думы РФ VIII созыва. Избранные депутаты избрали председателя нижней палаты парламента.

Первое пленарное заседание нижней палаты парламента открывала Валентина Терешкова. Напомним, согласно ст. 99 Конституции России первое пленарное заседание должен открыть старейший избранный депутат. Это же правило закреплено в ст. 33 главы 5 регламента Госдумы. В новом созыве самым возрастным парламентарием является бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Ему на данный момент исполнилось 85 лет. Однако в этот раз от официального регламента решили отойти. Первая женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 года – она на год младше своего коллеги по партии. По данным СМИ, Владимир Ресин сам предложил уступить это право Валентине Терешковой.

Кроме Валентины Терешковой, заседание открывали Владимир Жириновский (ЛДПР), Светлана Савицкая (КПРФ), Галина Хованская ("Справедливая Россия – За правду") и Алексей Нечаев ("Новые люди").

На пост председателя Госдумы РФ были представлены два кандидата - Вячеслав Володин ("Единая Россия") и Дмитрий Новиков (КПРФ). За кандидатуру Володина проголосовали 360 человек - это 80% от общего числа депутатов Госдумы. За кандидатуру Новикова - 61 человек (13,6%). Первыми заместителями председателя нижней палаты парламента стали Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Напомним, что первое заседание обновлённого состава Заксобрания Свердловской области состоялось 8 октября. По традиции на первом заседании регионального парламента депутаты принесли присягу. Они поочерёдно выходили к трибуне. Клялись честно и добросовестно исполнять депутатские обязанности, соблюдать Конституцию РФ и законы. После этого каждый подписывал именной лист с текстом присяги.