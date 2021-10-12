Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству Госдумы

Наш земляк избирается в Государственную думу с 1999 года. В 2020 году Павел Крашенинников был сопредседателем рабочей группы по пoдготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Фото: Алексей Кунилов

Представители "Единой России" возглавили 17 из 32 комитетов Госдумы, один из них - депутат от Свердловской области. Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству, для народного избранника это шестой созыв нижней палаты парламента.

Ещё 16 единороссов возглавили следующие комитеты Госдумы:

по бюджету и налогам – Андрей Макаров,

по экономической политике – Максим Топилин,

по промышленности и торговле – Владимир Гутенев,

по энергетике – Павел Завальный,

по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгений Москвичев,

по обороне – Андрей Картаполов,

по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев,

по контролю – Олег Морозов,

по охране здоровья – Дмитрий Хубезов,

по просвещению – Ольга Казакова,

по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин,

по культуре – Елена Ямпольская,

по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева,

по молодёжной политике – Артем Метелев,

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сергей Пахомов,

по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн.

Председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками станет Леонид Калашников (КПРФ), комитета по аграрным делам - Владимир Кашин (КПРФ), по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов (КПРФ), по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина (КПРФ), по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ).

Справедливороссы возглавят четыре комитета Госдумы - комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг), комитет по науке и высшему образованию (Сергей Кабышев), комитет по делам национальностей (Геннадий Семигин), комитет по финансовому рынку (Анатолий Аксаков).

Представители ЛДПР также сохранят за собой четыре комитета. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавит Ярослав Нилов, комитет по международным делам - Леонид Слуцкий, комитет по региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко, комитет по физической культуре и спорту - Дмитрий Свищев.

Депутаты пятой парламентской партии - "Новые люди" возглавят два комитета: по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин) и по туризму и развитию туристической инфраструктуры (Сангаджи Тарбаев).

Соответствующее постановление - об избрании председателей 32-х комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты, депутаты приняли на первом заседании, которое состоялось 12 октября.

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