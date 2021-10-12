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12 октября 2021, 15:30

Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству Госдумы

Павел Крашенинников

Наш земляк избирается в Государственную думу с 1999 года. В 2020 году Павел Крашенинников был сопредседателем рабочей группы по пoдготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Фото: Алексей Кунилов

Представители "Единой России" возглавили 17 из 32 комитетов Госдумы, один из них - депутат от Свердловской области. Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству, для народного избранника это шестой созыв нижней палаты парламента.

Ещё 16 единороссов возглавили следующие комитеты Госдумы:

  • по бюджету и налогам – Андрей Макаров,
  • по экономической политике – Максим Топилин,
  • по промышленности и торговле – Владимир Гутенев,
  • по энергетике – Павел Завальный,
  • по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгений Москвичев,
  • по обороне – Андрей Картаполов,
  • по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев,
  • по контролю – Олег Морозов,
  • по охране здоровья – Дмитрий Хубезов,
  • по просвещению – Ольга Казакова,
  • по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин,
  • по культуре – Елена Ямпольская,
  • по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева,
  • по молодёжной политике – Артем Метелев,
  • по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сергей Пахомов,
  • по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн.

Председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками станет Леонид Калашников (КПРФ), комитета по аграрным делам - Владимир Кашин (КПРФ), по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов (КПРФ), по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина (КПРФ), по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ). 

Справедливороссы возглавят четыре комитета Госдумы - комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг), комитет по науке и высшему образованию (Сергей Кабышев), комитет по делам национальностей (Геннадий Семигин), комитет по финансовому рынку (Анатолий Аксаков).

Представители ЛДПР также сохранят за собой четыре комитета. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавит Ярослав Нилов, комитет по международным делам - Леонид Слуцкий, комитет по региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко, комитет по физической культуре и спорту - Дмитрий Свищев.

Депутаты пятой парламентской партии - "Новые люди" возглавят два комитета: по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин) и по туризму и развитию туристической инфраструктуры (Сангаджи Тарбаев).

Соответствующее постановление - об избрании председателей 32-х комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты, депутаты приняли на первом заседании, которое состоялось 12 октября.

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Областная газета Свердловской области

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