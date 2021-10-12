Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству Госдумы

Представители "Единой России" возглавили 17 из 32 комитетов Госдумы, один из них - депутат от Свердловской области. Павел Крашенинников сохранил пост главы комитета по госстроительству и законодательству, для народного избранника это шестой созыв нижней палаты парламента.
Ещё 16 единороссов возглавили следующие комитеты Госдумы:
- по бюджету и налогам – Андрей Макаров,
- по экономической политике – Максим Топилин,
- по промышленности и торговле – Владимир Гутенев,
- по энергетике – Павел Завальный,
- по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгений Москвичев,
- по обороне – Андрей Картаполов,
- по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев,
- по контролю – Олег Морозов,
- по охране здоровья – Дмитрий Хубезов,
- по просвещению – Ольга Казакова,
- по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин,
- по культуре – Елена Ямпольская,
- по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева,
- по молодёжной политике – Артем Метелев,
- по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сергей Пахомов,
- по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн.
Председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками станет Леонид Калашников (КПРФ), комитета по аграрным делам - Владимир Кашин (КПРФ), по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов (КПРФ), по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина (КПРФ), по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов (КПРФ).
Справедливороссы возглавят четыре комитета Госдумы - комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг), комитет по науке и высшему образованию (Сергей Кабышев), комитет по делам национальностей (Геннадий Семигин), комитет по финансовому рынку (Анатолий Аксаков).
Представители ЛДПР также сохранят за собой четыре комитета. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавит Ярослав Нилов, комитет по международным делам - Леонид Слуцкий, комитет по региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко, комитет по физической культуре и спорту - Дмитрий Свищев.
Депутаты пятой парламентской партии - "Новые люди" возглавят два комитета: по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин) и по туризму и развитию туристической инфраструктуры (Сангаджи Тарбаев).
Соответствующее постановление - об избрании председателей 32-х комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты, депутаты приняли на первом заседании, которое состоялось 12 октября.
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