Президент РФ принял отставку губернатора Ярославской области и назначил врио главы региона

Владимир Путин провёл разговор в режиме видеосвязи с Михаилом Евраевым, которого он назначил врио главы Ярославской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял увольнение главы региона и назначил врио губернатора.

Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля, Дмитрий Миронов подал заявление об отставке по собственному желанию. Он покинул пост в связи с переходом на должность помощника Президента России.

Сразу же после этого Владимир Путин провёл разговор в режиме видеосвязи с Михаилом Евраевым, которого он назначил врио главы Ярославской области.

"Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что всё это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке", – обратился Владимир Путин к Михаилу Евраеву.