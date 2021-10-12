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12 октября 2021, 20:28

Президент РФ принял отставку губернатора Ярославской области и назначил врио главы региона

Владимир Путин и Михаил Евраев

Владимир Путин провёл разговор в режиме видеосвязи с Михаилом Евраевым, которого он назначил врио главы Ярославской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял увольнение главы региона и назначил врио губернатора.

Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля, Дмитрий Миронов подал заявление об отставке по собственному желанию. Он покинул пост в связи с переходом на должность помощника Президента России.

Сразу же после этого Владимир Путин провёл разговор в режиме видеосвязи с Михаилом Евраевым, которого он назначил врио главы Ярославской области.

"Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что всё это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке", – обратился Владимир Путин к Михаилу Евраеву.

Дмитрий Миронов родился в Хабаровске в 1968 году. После длительной службы на разных должностях в КГБ СССР и органах госохраны РФ, в 2013 году он перешёл на службу в МВД России на пост помощника министра. В 2015 году был назначен замглавы МВД РФ. В июле 2016 указом Президента Дмитрий Миронов был назначен врио губернатора Ярославской области, а в 2017 году стал главой региона.

Областная газета Свердловской области

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