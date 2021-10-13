Полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе стал Анатолий Серышев

Указ вступил в силу. Фото: сайт Кремля.

Анатолий Серышев назначен полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным и уже вступил в силу.

Как говорится в документе, Анатолий Серышев назначен на должность полпреда. При этом он освобождается от занимаемой ранее должности - помощник Президента Российской Федерации.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе.

Досье Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в посёлке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1990 году окончил Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием». С 1988 по 2016 годы проходил службу в органах безопасности. С 2016 по 2018 годы – замруководителя ФТС России. С 13 июня 2018 года – помощник Президента России. Награждён медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Добавим, должность полпреда в СФО оставалась вакантной около полугода - с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

Фото: указ

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